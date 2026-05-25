Θεσσαλονίκη: Νήπια σε ρόλο κηπουρού στην Καλαμαριά

Με χρώματα κι αρώματα της Άνοιξης θέλησαν να γεμίσουν την αυλή του σχολείου τους τα νήπια του 13ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς, που έγιναν για λίγο κηπουροί.

Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς, τα παιδιά ζήτησαν λουλούδια για να ομορφύνουν την αυλή του σχολείου τους. Ο Δήμος και η Διεύθυνση Πρασίνου ανταποκρίθηκαν στο αίτημά τους και συνέβαλαν στη δράση φύτευσης στο σχολείο. Έτσι, μαζί με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Κώστα Σεϊτανίδη, 45 νήπια ανέλαβαν τον ρόλο του κηπουρού, φυτεύοντας λουλούδια στην αυλή του νηπιαγωγείου τους και συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός πιο όμορφου και φιλόξενου σχολικού περιβάλλοντος.

«Η αυλή γέμισε χρώματα, χαμόγελα και παιδικές φωνές, σε μια δράση που ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Κυρίως, όμως, μας υπενθύμισε ότι τα παιδιά αποτελούν την ελπίδα για το μέλλον. Με τις ιδέες, τον αυθορμητισμό και την αγάπη τους για τη φύση μάς δείχνουν καθημερινά τον δρόμο για έναν πιο όμορφο, ανθρώπινο και βιώσιμο κόσμο», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ