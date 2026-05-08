Το 2ο Olive Oil Forum στην Αθήνα με θέμα «Ελαιόλαδο: Παραγωγή, έρευνα, καινοτομία. Γεύση, υγεία, κατανάλωση»

Με επίκαιρα θέματα και εισηγήσεις που θα καλύψουν τομείς από την πρακτική εφαρμογή στον ελαιώνα, στις μεταποιητικές διαδικασίες καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση της υγείας, με την εμπορική υπεραξία στο ράφι, την διατροφή και τις επιλογές του καταναλωτή θα διοργανωθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά το OLIVE OIL FORUM.

Το 2ο OLIVE OIL FORUM θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός – Αθήνα, με κεντρικό τίτλο: «Ελαιόλαδο: Παραγωγή, έρευνα, καινοτομία. Γεύση, υγεία, κατανάλωση».

Μετά τους χαιρετισμούς της Πολιτικής ηγεσίας (έχει προσκληθεί ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κκ. Μαργαρίτης Σχοινάς & Γιάννης Ανδριανός), των Προέδρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΦΕΤ και του Πρύτανη του ΓΠΑ καθ. Σπύρου Κίντζιου, ο Αν. Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (IOC-COI) κ. Abderraouf Laajimi θα αναπτύξει την κεντρική ομιλία με θέμα: «Το Ελαιόλαδο το 2030: Προκλήσεις & Ευκαιρίες σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο».

Οι Ενότητες του Forum θα προσεγγίσουν εισηγήσεις και συζητήσεις με σχετικά θέματα:

-«Κοινοτικό πλαίσιο, Συλλογικοί φορείς, Εθνική στρατηγική, Βιωσιμότητα»,

-«Παραγωγή, Έρευνα, Καινοτομία & Εκπαίδευση»,

-«Υγεία, Επιστήμη, Διατροφή & Έλεγχοι»

-«Αγορά: Διάρθρωση, Χρηματοδοτήσεις» -«Branding, Κατανάλωση & Εξωστρέφεια»

Το Olive Oil Forum 2026 θα ολοκληρωθεί με «Σύνοψη – Συμπεράσματα & Προτάσεις Πολιτικής», με στόχο να εξαχθούν προτεινόμενες λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα του τομέα και να ενημερωθούν υπεύθυνα όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας αξίας του τομέα αλλά πρωτίστως και οι καταναλωτές.

Δηλώσεις συμμετοχής στο [email protected] και στo www.oliveoilforum.gr

