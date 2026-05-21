Εκπαίδευση μελισσοκόμων για κλιματική κρίση, θνησιμότητα και εμπορία προϊόντων

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ροδόπης «Το Κεντρί», σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα», διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο μελισσοκομίας από τις 21 έως τις 23 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην Κομοτηνή, με εισηγητή τον Αλέξανδρο Γκουσιάρη, επαγγελματία μελισσοκόμο από την Καρδίτσα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης και της Παρασκευής και το Σάββατο από τις 9:00 έως τις 15:00.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου, μελισσοκόμος και τεχνολόγος γεωπόνος, Στέλιος Κεχαγιάς, υπάρχει μεγάλη χωρητικότητα, ωστόσο οι πιστοποιήσεις θα δοθούν στους κατά κύριο επάγγελμα παραγωγούς, οι οποίοι τις χρειάζονται για το πρόγραμμα νέων αγροτών. Το σεμινάριο του μελισσοκόμου – ερευνητή, κ. Γκουσιάρη, είναι δωρεάν και θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους του. «Επιλέξαμε έναν μελισσοκόμο που γνωρίζει τη μελισσοκομία στην πράξη. Θα μιλήσει για πολλά θέματα: τη βασιλοτροφία, τις ασθένειες, τη σύγχρονη μελισσοκομία, τις πωλήσεις και τις εξαγωγές».

Οι συμμετέχοντες μπορούν, στη συνέχεια, να συνδιαμορφώσουν τη θεματολογία αξιοποιώντας την παρουσία του εισηγητή, καθώς μπορεί να ανταποκριθεί σε σειρά ζητημάτων λόγω της ερευνητικής του δραστηριότητας και της πολυετούς εμπειρίας του. Ο κ. Κεχαγιάς εξηγεί πως ο ομιλητής είναι σε θέση να κατατοπίσει τους μελισσοκόμους για τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, η οποία αποτελεί μείζον πρόβλημα, ώστε να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στην παραγωγή.

Ετικέτα και αγορές

Τα μυστικά των πωλήσεων απασχολούν έντονα τους μελισσοκόμους, οι οποίοι αναζητούν τρόπους να αποκομίσουν τη μέγιστη αξία από το παραγόμενο προϊόν στο ράφι. Όπως αναφέρεται, ο μέσος Έλληνας μελισσοκόμος συχνά δεν γνωρίζει πώς πρέπει να διαμορφώσει μια ετικέτα, δηλαδή τι πρέπει να αναγράφεται, με ποιον τρόπο και τι επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό ο παραγωγός να γνωρίζει πώς μπορεί να χαρακτηρίσει σωστά το προϊόν του και να λειτουργεί με απόλυτη νομιμότητα, διαφορετικά ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα με τον ΕΦΕΤ. «Επίσης, δεν γνωρίζει τους τρόπους να εξελίξει την επιχείρησή του, το μάρκετινγκ, ούτε τις αγορές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί».

Για να ανταπεξέλθει ο μελισσοκόμος στους κανόνες της αγοράς και του ανταγωνισμού, χρειάζεται να δημιουργήσει μια σωστά δομημένη αλλά και ελκυστική ετικέτα, ώστε να ξεχωρίσει στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού. Η συζήτηση στο σεμινάριο μπορεί να επεκταθεί και στα υποπροϊόντα της μέλισσας, που διαθέτουν θρεπτικά στοιχεία και θεραπευτικές ιδιότητες, όπως η γύρη, η πρόπολη, ο βασιλικός πολτός και άλλα.

Υψηλή θνησιμότητα

Η φετινή χρονιά εξελίσσεται σχετικά ικανοποιητικά για τους παραγωγούς από άποψη καιρικών συνθηκών, με ήπιο χειμώνα, κάποιες αυξομειώσεις γύρω από την Πρωτομαγιά, αλλά και υψηλή θνησιμότητα κατά τους χειμερινούς μήνες.

«Η χρονιά του μελισσοκόμου ξεκινά το φθινόπωρο, πριν από τη φάση της διαχείμασης. Όταν τότε τα μελίσσια δεν είναι σε καλή κατάσταση, προκύπτουν απώλειες. Τον φετινό χειμώνα οι απώλειες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη άγγιξαν το 25–30% στη θνησιμότητα των μελισσιών που διαχείμασαν. Την άνοιξη τα μελίσσια είναι μικρά και βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης. Από εδώ και πέρα βαδίζουμε στη φάση της μελιτοπαραγωγής», περιγράφει. Αναφερόμενος στις μελιτοφόρες ανθοφορίες, ο κ. Κεχαγιάς σημειώνει ότι έχει ήδη ανθίσει η ακακία, ενώ το επόμενο δεκαήμερο ξεκινά το παλιούρι (ή τσαλί), που αποτελεί μία από τις βασικές ανθοφορίες που χαρακτηρίζουν τα ανθόμελα της περιοχής. Ακολουθεί η λυγαριά, ενώ στη συνέχεια έρχονται τα βιομηχανικά φυτά του κάμπου, καθώς και το φλαμούρι, η καστανιά και το βελανίδι στις ορεινές περιοχές.