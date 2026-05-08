Στις 27 Μαΐου στον Πύργο το αγροτικό συνέδριο «Επί Γης VI»

Με βασικό άξονα τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, το Συνέδριο «ΕΠΙ ΓΗΣ VI» επιστρέφει δυναμικά, φιλοδοξώντας να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά σημείο αναφοράς για τον αγροτικό και παραγωγικό κόσμο. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου στον συνεδριακό χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στον Πύργο, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της Ηλείας στον πρωτογενή τομέα της χώρας. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και ουσιαστικό διάλογο, το συνέδριο θα φωτίσει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής, την αξιοποίηση νέων πρακτικών και τη διαμόρφωση του σύγχρονου αγροδιατροφικού μοντέλου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, θα αναπτυχθούν θεματικά πάνελ με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών και εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι θα προσεγγίσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Οι συζητήσεις αναμένεται να εστιάσουν σε καίρια πεδία όπως η παραγωγική διαδικασία, η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταλλαγή απόψεων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί με τους επίσημους χαιρετισμούς εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι κύριες διαδικασίες και θεματικές ενότητες του προγράμματος, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Ήδη, ωστόσο, αποκαλύπτονται ορισμένες από τις σημαντικές συμμετοχές που θα δώσουν το στίγμα της διοργάνωσης.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχει η παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανού, ο οποίος θα μιλήσει για την «Ανάλυση των πολιτικών, των τάσεων και των στρατηγικών επιλογών που διαμορφώνουν το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, με έμφαση στην πράσινη επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία». Η τοποθέτησή του θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της πρωινής θεματικής συζήτησης με θέμα: «Στρατηγικές για το Μέλλον της Αγροτικής Παραγωγής», όπου θα συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Οι δύο ομιλητές, που ουσιαστικά θα ανοίξουν τον βασικό κύκλο των εργασιών του συνεδρίου, αναμένεται να αποδώσουν το πολιτικό, αναπτυξιακό και οικονομικό στίγμα της φετινής διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργούνται για τον πρωτογενή τομέα μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση, την τεχνολογική εξέλιξη και τη σύνδεση της παραγωγής με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεματική συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 με τίτλο «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και οι προκλήσεις για τον παραγωγό». Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Κωνσταντίνος Τσιριγώτης, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ-Παραρτήματος Πελοποννήσου Αναστάσιος Τσάκωνας και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κώστας Μήλιος. Οι ομιλητές αναμένεται να αναλύσουν τις βασικές κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τις αλλαγές που διαμορφώνουν το νέο πλαίσιο για τον πρωτογενή τομέα, καθώς και τις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι παραγωγοί, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Οι συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Συνέδριο «ΕΠΙ ΓΗΣ VI» κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι παρεμβάσεις των ομιλητών, αλλά και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους ανθρώπους της παραγωγής όσο και για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό τομέα και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.