Χριστούγεννα με ζωονόσους στη Θράκη

Η καθυστέρηση λήψης μέτρων σε κεντρικό επίπεδο στην αρχή της εμφάνισης της ευλογιάς προκάλεσε εκτόξευση των κρουσμάτων σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου πρωτοεμφανίστηκε, οδηγώντας σε αδιέξοδο τους κτηνοτρόφους, που έχασαν τα κοπάδια τους και είναι στην ουσία άνεργοι, χωρίς αυτό να αναγνωρίζεται. Τα κρούσματα συνεχίζονται και στην ευλογιά προστίθεται η ανησυχία για τις εστίες αφθώδους πυρετού στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Αλεξανδρούπολης, Κώστας Δουνάκης, σημειώνει ότι στον ηπειρωτικό Έβρο υπάρχει ύφεση, αλλά η ευλογιά επανεμφανίστηκε στη Σαμοθράκη στο τέλος Νοεμβρίου και το νησί επέστρεψε στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

«Λειτουργούν περισσότερες απολυμάνσεις εξαιτίας και της εμφάνισης αφθώδους πυρετού στην ασιατική Τουρκία. Επίσης, απέναντι από την Ορεστιάδα, στην περιοχή της Αδριανούπολης, στην ευρωπαϊκή Τουρκία, οι Τούρκοι δήλωσαν εστίες ευλογιάς», αναφέρει.

Σε ανακοίνωση για τον αφθώδη, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ αναφέρει ότι από 21 Οκτωβρίου έως και 21 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 274 εστίες στην ασιατική Τουρκία και συνιστά την εφαρμογή συγκεκριμένων και απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας. Ο αφθώδης προσβάλλει όλα τα δίχηλα ζώα, ήτοι χοίρους, βοοειδή και μικρά μηρυκαστικά.

Ο κ. Δουνάκης μεταφέρει τον προβληματισμό των κτηνοτρόφων για τη ζωονόσο. «Η Τουρκία έχει πάρα πολύ μεγάλη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή μας. Από το τελωνείο των Κήπων εισέρχονται πάρα πολλά ΙΧ και φορτηγά και είναι εύκολο να τη μεταφέρουν», σχολιάζει.

Ζητούν να εγκαταστήσουν κατσίκια

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Ροδόπης, Δημήτρης Γρηγοριάδης, συγκέντρωσε σε σύσκεψη τους συναδέλφους του και κατέθεσε πρόταση να βάλουν κατσίκια αντί για αρνιά στις εκτροφές.

Οι 50 κτηνοτρόφοι από τους 170, των οποίων τα κοπάδια θανατώθηκαν, υπέγραψαν και έστειλαν αιτήσεις μέσα στην εβδομάδα προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας να τους επιτραπεί να εγκαταστήσουν κατσίκια αντί να περιμένουν να εκριζωθεί η ευλογιά για να πάρουν πρόβατα. «Ζητάμε να μας αφήσουν να βάλουμε κατσίκια στις μονάδες μας. Είμαστε άνεργοι 17 μήνες. Περιμένουμε απάντηση από το υπουργείο», επισημαίνει και εκτιμά ότι αν εκριζωθεί η ζωονόσος και περάσουν 2-3 μήνες, ενδεχομένως να το επιτρέψουν.

Νέες εστίες στη Ροδόπη

Δυστυχώς, η εβδομάδα ξεκίνησε με έξι νέες εστίες ευλογιάς στη Ροδόπη. Ο κ. Γρηγοριάδης σχολιάζει ότι οι απολυμαντικές τάφροι σε Ίασμο, Ροδίτη και Εγνατία Οδό, όπως και η αυστηροποίηση των μέτρων, με ελέγχους, έπρεπε να γίνουν από την αρχή. Σημειώνει ότι απέμειναν ελάχιστα κοπάδια στον κάμπο και κάπως περισσότερα στον ορεινό όγκο.

Κινητά συνεργεία απολύμανσης των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής πραγματοποιούν ελέγχους σε Ροδόπη, Ξάνθη και Δράμα, ενώ θα γίνουν συνεργεία στην Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΑΜ-Θ, Νίκος Φωτεινιάς, μεταφέρει πως διαπιστώνουν ότι η ευλογιά δεν σταμάτησε τον χειμώνα, αντίθετα εμφανίζονται ύποπτα κρούσματα.

Τα συνεργεία των κτηνιάτρων ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους που έχουν ακόμη ζώα και τα βλέπουν εξ αποστάσεως για να τηρηθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Η σύμβαση για τις αψίδες απολύμανσης υπεγράφη και θα τις παραλάβουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.