Σιτηρά: Σπορά μετ’ εμποδίων εξαιτίας των βροχών

Ο φθινοπωρινός βροχερός καιρός ευνοεί μεν το φύτρωμα των σιτηρών, εμποδίζει όμως τη σπορά τους, που δεν μπορεί να γίνει παράλληλα με τις συνεχόμενες και μάλιστα δυνατές βροχές που εκδηλώνονται και στη Θράκη.

Στον Νομό Ροδόπης, αρκετοί παραγωγοί ολοκλήρωσαν τη σπορά σιτηρών, στην οποία στράφηκαν «εξ ανάγκης», λόγω μειωμένων καλλιεργητικών εξόδων συγκριτικά με το βαμβάκι. Οι διαρκείς βροχές, που φέτος ήρθαν νωρίς, δεν επέτρεψαν να σπείρουν στην έκταση που θα ήθελαν, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, δίνοντας περιθώριο σποράς μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου. «Κάνουμε αγώνα δρόμου να προλάβουμε. Αν ο καιρός βοηθούσε και δεν είχαμε τόσες βροχοπτώσεις, θα είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση στα σιτηρά», λένε χαρακτηριστικά.

Δραματικές διαστάσεις παίρνει η κατάσταση με τα ασυγκόμιστα βαμβάκια

Στην Ορεστιάδα, οι συνθήκες είναι ακόμη δυσκολότερες, γεγονός που υποχρεώνει τους παραγωγούς να βλέπουν τη σπορά σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. «Οι σπορές ξεκίνησαν στα μέσα Νοεμβρίου, αλλά έχουμε διαρκώς βροχές και προχωράμε πολύ αργά. Υπάρχουν ακόμη ασυγκόμιστα βαμβάκια, τα οποία έπρεπε να μαζευτούν, να κουρευτούν και μετά να σπαρθούν τα σιτάρια», περιγράφει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας, Λάμπης Κουμπρίδης. Ο ίδιος εξηγεί ότι περίπου το 20% του βαμβακιού δεν συγκομίστηκε και προχωρούν με αγωνία στα σιτηρά, καθώς δεν μπορούν να οργώσουν. Η κατάσταση με τα αμάζευτα βαμβάκια είναι δραματική και ενισχύεται από τις πολύ χαμηλές τιμές.

Παρόμοιο φαινόμενο συνεχόμενων βροχοπτώσεων, που δεν επέτρεπαν να συγκομιστεί το βαμβάκι και να σπαρθούν τα σιτηρά, έχει να εμφανιστεί 15 χρόνια. «Επιπλέον, έχουμε την υποχρέωση από το ΟΣΔΕ για αμειψισπορά», σημειώνει ο κ. Κουμπρίδης και θυμίζει ότι έχει συμβεί να σπείρουν σιτηρά μέχρι και τον Φεβρουάριο.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι εκτάσεις των σιτηρών θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο σχετικής μείωσης. Στην περίπτωση αυτή, θα αντικατασταθούν από τον ηλίανθο, όπως λέει, ενώ διαπιστώνει και μεγάλο ενδιαφέρον για τον αραβόσιτο.