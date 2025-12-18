Ο νέος νόμος 5216/2025 «Προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ», που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2025, συνοδεύεται πλέον από ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και αυστηρές υποχρεώσεις για όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοια προϊόντα.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου δεν είναι μόνο θέμα συμμόρφωσης· αποτελεί πλέον καθημερινή ευθύνη των επαγγελματιών σε μπαρ, εστιατόρια, καφέ, clubs, αλλά και σε supermarkets, mini markets και περίπτερα.

Σε αυτή τη μετάβαση, η ΕΝΕΑΠ (Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών), στο πλαίσιο της καμπάνιας «Rethink Drink» και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, δημιούργησε ένα νέο, πρακτικό και ρεαλιστικό ενημερωτικό βίντεο που δείχνει βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνει ο επαγγελματίας σε πραγματικές συνθήκες.

Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τι προβλέπει ο νόμος και πώς επηρεάζει την καθημερινή δουλειά των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης.

Έλεγχος ταυτότητας: Η σημαντικότερη υποχρέωση του νέου νόμου

Το επίκεντρο του νέου πλαισίου είναι ένα: Υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε κάθε αγορά αλκοόλ ή προϊόντος καπνού.

Τα καταστήματα είναι πλέον νομικά υποχρεωμένα να προχωρούν σε ID check, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η συναλλαγή:

Στο μπαρ

Στο τραπέζι

Στο ταμείο

Σε εκδήλωση ή party

Σε παρέες νέων

Η υποχρέωση αφορά και τις ιδιωτικές εκδηλώσεις, όπου στο παρελθόν υπήρχε γκρίζα ζώνη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, κάθε ενέργεια πλέον θα «αφήνει ψηφιακό ίχνος», ενώ οι ποινές για παραβάσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές:

Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ

Αυτόφωρο και ποινές φυλάκισης έως 3 έτη

Προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση άδειας λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής

Ο στόχος, όπως έχει τονιστεί επισήμως, δεν είναι η τιμωρία αλλά η αλλαγή κουλτούρας ευθύνης.

Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που αλλάζουν τους ελέγχους

Όπως παρουσιάστηκε από τα υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, τίθενται σε λειτουργία τρία ψηφιακά συστήματα, τα οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν:

Events.gov.gr – Καταχώριση εκδηλώσεων

Οι διοργανωτές εκδηλώσεων καταχωρίζουν το event, το κατάστημα και τα στοιχεία τους μέσω Taxisnet. Το σύστημα εκδίδει QR code για αστυνομικό έλεγχο.

Η πώληση αλκοόλ σε ανήλικο παραμένει απαγορευμένη, ανεξάρτητα από την έγκριση της εκδήλωσης.

Alto.gov.gr – Υποχρεωτικό Μητρώο καταστημάτων

Όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν αλκοόλ, καπνό ή προϊόντα άτμισης πρέπει έως 31 Ιανουαρίου 2026 να έχουν δηλώσει τα καταστήματά τους. Χωρίς εγγραφή στο μητρώο η πώληση απαγορεύεται.

Ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας με ταυτότητα και Gov.gr Wallet

Ο πελάτης επιδεικνύει τη νέα ταυτότητα.

Το σύστημα εμφανίζει πράσινη ένδειξη αν είναι ενήλικος και κόκκινη αν είναι ανήλικος.

Ο πωλητής δεν χρειάζεται να κάνει login — η διαδικασία είναι άμεση.

Το νέο βίντεο της ΕΝΕΑΠ

Η ΕΝΕΑΠ δημιούργησε ένα νέο ενημερωτικό βίντεο, ιδανικό για εκπαίδευση προσωπικού, το οποίο δείχνει:

Πώς γίνεται σωστά ο έλεγχος ταυτότητας

Τι κάνουμε όταν η παρέα φαίνεται νεαρή

Πώς χειριζόμαστε πιεστικές ή δύσκολες συμπεριφορές πελατών

Τι ισχύει σε μπαρ, σερβιτόρους, baristas και ταμεία

Πώς να εξηγήσουμε ευγενικά ότι ο έλεγχος δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση από τον νόμο

Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΝΕΑΠ – Υπουργείου Υγείας, η οποία ξεκίνησε με την καμπάνια «Rethink Drink» και συνεχίζεται δυναμικά και το 2025 με νέα εργαλεία ενημέρωσης για τον κλάδο.

Ο νέος νόμος καθιστά τον επαγγελματία πρώτη γραμμή προστασίας των ανηλίκων — ρόλο κρίσιμο για τον κλάδο.

👉 Δείτε εδώ το νέο ενημερωτικό βίντεο της ΕΝΕΑΠ και μοιραστείτε το με όλη την ομάδα σας.

Είναι το πιο πρακτικό εργαλείο για να εφαρμόσετε σωστά τον νέο νόμο από την πρώτη κιόλας μέρα.

📍 Περισσότερα στα:

eneap.com.gr

apolafste.ypefthina.gr