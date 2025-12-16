Συμφωνίες σε υψηλές τιμές, αλλά προβληματισμός για το μέλλον

Η φετινή εμπορική περίοδος στο πρόβειο γάλα ξεκινά με μια πρωτόγνωρη εικόνα στην αγορά. Οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά από τις αρχές Νοεμβρίου και μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουν φτάσει στο 1,60-1,65 ευρώ το κιλό. Μόνο βέβαια για μεγάλες ποσότητες και μόνο για συμφωνίες μεταξύ ομάδων παραγωγών και βιομηχανιών ή τυροκομείων. Οι συμφωνίες μεμονωμένων παραγωγών δεν ξεπερνούν σε τιμή το 1,55 ευρώ/κιλό. Η ζήτηση από τις γαλακτοβιομηχανίες είναι αυξημένη, ενώ η προσφορά πιέζεται από τη μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου λόγω της ευλογιάς. Το μείγμα αυτό δημιουργεί μια αγορά έντονης κινητικότητας, αλλά και αβεβαιότητας για τους παραγωγούς.

Στο 1,60 ευρώ/κιλό η πρώτη συμφωνία

Η πρώτη μεγάλη συμφωνία που ανακοινώθηκε φέτος ήταν αυτή της Ομάδας Παραγωγών Αιγοπρόβειου Γάλακτος του Συνεταιρισμού Καρυάς Ολύμπου, η οποία έκλεισε στο 1,60 ευρώ/κιλό για 1.500 τόνους πρόβειου γάλακτος με την «Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ». Λίγες ημέρες αργότερα, ο Συνεταιρισμός «Φάρμες Λιβαδίου» Ολύμπου ανακοίνωσε συμφωνία με τη «Βασιλίτσα» στο 1,65 ευρώ/κιλό, για ποσότητα 4.500 τόνων. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί φέτος σε επίπεδο συνεταιρισμών και μία από τις μεγαλύτερες της τελευταίας δεκαετίας.

Πέρα από τους συνεταιρισμούς, οι μεμονωμένοι παραγωγοί στην περιοχή της Ελασσόνας βλέπουν, επίσης, υψηλές τιμές. Η βιομηχανία «Μπίζιος» έκλεισε συμφωνίες στο 1,63 ευρώ/κιλό, αλλά για μεγάλες ποσότητες, ενώ τυροκομική επιχείρηση από τη Φαλάνη δίνει έως και 1,65 ευρώ στους παραγωγούς πρόβειου γάλακτος. Και στη Δυτική Ελλάδα, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μιλούν για τιμές παραγωγού –για μεγάλες ποσότητες– που φτάνουν μέχρι και το 1,60 ευρώ/κιλό. Πέρυσι, οι τιμές σε όλη την Ελλάδα κυμαίνονταν μεταξύ 1,4 και 1,5 ευρώ/κιλό. Ωστόσο, οι φετινές αυξήσεις στις τιμές παραγωγού δεν φαίνεται να αρκούν για να αντισταθμίσουν το τεράστιο κόστος που προέκυψε από τα μέτρα κατά της ευλογιάς. Ο υποχρεωτικός εγκλεισμός των κοπαδιών κατέστησε αναγκαία την κατανάλωση ζωοτροφών ήδη από το καλοκαίρι, αυξάνοντας δραματικά τις δαπάνες για τις μονάδες που έχουν επιβιώσει χωρίς κρούσματα.

«Οι βιομήχανοι πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη»

Όπως εκτιμούν οι παραγωγοί, με τους οποίους μίλησε η «ΥΧ», οι μειωμένες ποσότητες γάλακτος στην αγορά θα συνεχίσουν να πιέζουν τις βιομηχανίες να ανεβάσουν τις τιμές και προς άλλους κτηνοτρόφους όσο περνάει και ο καιρός. Κι αυτό γιατί, μην ξεχνάμε, ότι οι γαλακτοβιομηχανίες είναι εκείνες που μέσω του συλλογικού τους οργάνου –του ΣΕΒΓΑΠ– πιέζουν συνεχώς την κυβέρνηση για να μην προχωρήσει σε εμβολιασμό των κοπαδιών κατά της ευλογιάς, με το επιχείρημα ότι θα πληγούν οι εξαγωγές φέτας. Έχοντας, λοιπόν, πάρει αυτή την απόφαση, θεωρείται από την πλευρά των κτηνοτρόφων ότι «οι βιομήχανοι πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξασφαλίσουν τις ποσότητες που χρειάζονται, εφόσον η εξάπλωση της ευλογιάς παραμένει σχεδόν ανεξέλεγκτη». Η εικόνα της ζημιάς από την ευλογιά είναι δραματική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, από τον Αύγουστο 2024 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025:

✱ 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα

✱ 2.192 εκτροφές

✱ 423.125 ζώα θανατωμένα

Με δεδομένο ότι περίπου τα μισά από τα θανατωθέντα μπορεί να ήταν θηλυκά πρόβατα γαλακτοπαραγωγής και ότι η μέση ετήσια απόδοση στην Ελλάδα ανέρχεται σε 300-350 κιλά γάλα ανά ζώο, υπολογίζεται ότι χάθηκαν 30.000-50.000 τόνοι γάλακτος για τη φετινή περίοδο.

Κι όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ, οι παραδόσεις πρόβειου γάλακτος για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 εμφανίζονται κατά 4.130 τόνους υψηλότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ακρίβεια και τη χρονική αποτύπωση των δεδομένων εισκόμισης. Η μέση τιμή παραγωγού που καταγράφεται από τον ΕΛΓΟ ήταν 1,44 ευρώ/κιλό για το 2024, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 μειώθηκε στο 1,41 ευρώ. Δεύτερο παράδοξο, που όμως θα πρέπει να περιμένουμε τα τελικά στοιχεία για το 2025 για να το επαληθεύσουμε.