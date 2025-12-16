BioForge®: Η νέα λύση για φυτά ανθεκτικά στο περιβαλλοντικό στρες

Την τελευταία δεκαετία, έχουμε εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στο στρες που προκαλείται από αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των φυτών. Η κατανόησή μας για την προσαρμογή των φυτών στο περιβαλλοντικό στρες, το οποίο σχετίζεται με τις κλιματολογικές και τις εδαφικές συνθήκες, καθώς και τη φυσιολογία των φυτών, έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι αβιοτικές καταπονήσεις είναι και παραμένουν ο μεγαλύτερος περιοριστικός παράγοντας της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως. Έχει εκτιμηθεί ότι περισσότερο από το 50% της μείωσης της απόδοσης είναι άμεσο αποτέλεσμα των αβιοτικών καταπονήσεων.

Οι αβιοτικές καταπονήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ξηρασία, την αλατότητα, τις χαμηλές/υψηλές θερμοκρασίες, την τοξικότητα από βαρέα μέταλλα, την υψηλή ένταση ηλιακού φωτός, την έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, την ηλιακή ακτινοβολία (UV-B), τις μη ιδανικές συνθήκες εδαφικού pH, την περίσσεια νερού/έλλειψη εδαφικού οξυγόνου και τη φυτοτοξικότητα ζιζανιοκτόνων.

Στην Corteva Agriscience™ φιλοδοξούμε να είμαστε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας και μαζί σας να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες των καλλιεργειών σας. Στην κατεύθυνση αυτή, φέρνουμε στην αγορά το νέο μας προϊόν, Bioforge®. Το BioForge® είναι ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύμπλεγμα θρεπτικών, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τα φυτά να μειώνουν τις αθροιστικές βλάβες των αβιοτικών καταπονήσεων, με μια εξαιρετικά διαθέσιμη μορφή αζώτου και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων. Αυτό βελτιώνει την πρόσληψη και την αφομοίωση του αζώτου και εξουδετερώνει τις ενεργές ρίζες οξυγόνου (ROS), επιτρέποντας ταχύτερη αποκατάσταση από ζημιές και οδηγώντας σε βελτιωμένη απόδοση των φυτών και τελική παραγωγή.

Το BioForge® λειτουργεί με τρεις τρόπους για να βοηθήσει τα φυτά να ξεπεράσουν στρεσογόνες συνθήκες, μειώνοντας τις αθροιστικές βλάβες των αβιοτικών καταπονήσεων και ξεπερνώντας τις απώλειες στην παραγωγή, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα:

Αντιοξειδωτική δράση: Οι ενεργές ρίζες οξυγόνου (ROS) είναι μόρια υψηλής αντίδρασης, που παράγονται στα φυτικά κύτταρα λόγω συνθηκών στρες. Ενώ η χαμηλή συγκέντρωση ROS εξυπηρετεί σημαντικές λειτουργίες στην ανάπτυξη των φυτών, τη μεταφορά «σημάτων» και τις αμυντικές αποκρίσεις, η υψηλή συγκέντρωση ROS μπορεί να βλάψει τα φυτικά κύτταρα, επηρεάζοντας τις πρωτεΐνες, τα λιπίδια και το DNA. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του BioForge® συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των ενεργών ριζών οξυγόνου (ROS), βοηθώντας τα φυτά να αντέχουν καλύτερα τις στρεσογόνες συνθήκες και να ανακάμπτουν πιο αποτελεσματικά. Ωσμωτική ρύθμιση: Το BioForge® προάγει την ωσμωτική ρύθμιση, τη βασική διαδικασία για το άνοιγμα των στοματίων, και επιτρέπει στο φυτό να συνεχίσει να φωτοσυνθέτει, εξασφαλίζοντας σταθερότητα σε περιόδους στρες. Αμιδικό άζωτο άμεσα διαθέσιμο: Το BioForge® εξασφαλίζει βελτιωμένη πρόσληψη και αφομοίωση αζώτου, επιτρέποντας στα φυτά να προαγάγουν τη σύνθεση πρωτεϊνών και να ανακάμψουν γρήγορα από τη ζημιά. Καθώς αυτή η μορφή αμιδικού αζώτου είναι ουδέτερα φορτισμένη, είναι λιγότερο επιρρεπής σε απώλειες έκπλυσης-εξάτμισης και εξαιρετικά αποτελεσματική, ωφελώντας τη σύνθεση χλωροφύλλης για πιο πράσινα φυτά.

Το BioForge® αποτελεί ένα μοναδικό και διαφοροποιημένο προϊόν, του οποίου η διαδικασία σύνθεσης και τυποποίησης προστατεύεται από πέντε ομάδες ευρεσιτεχνιών (που έχουν χορηγηθεί ή εκκρεμούν), εξασφαλίζοντάς σας την εγγύηση της Corteva Agriscience™.