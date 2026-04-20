Τι διαδέχεται το Μέτρο 23 για τις αγροτικές καταστροφές την περίοδο 2026-2027

Σε νέα βάση περνά η στήριξη των αγροτών για ζημιές από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς το ΥΠΑΑΤ προσανατολίζεται στην ενεργοποίηση ειδικής παρέμβασης μέσω τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 εντός του 2026. Αντί του Μέτρου 23, το νέο πλαίσιο θα στηριχθεί στις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/2649 και ειδικότερα στο άρθρο 78α.

Η νέα παρέμβαση προβλέπει στοχευμένες ενισχύσεις προς ενεργούς γεωργούς που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή άλλα καταστροφικά συμβάντα, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης της αγροτικής δραστηριότητας. Κεντρική προϋπόθεση αποτελεί η επίσημη αναγνώριση της ζημιάς από τις αρμόδιες αρχές, ενώ απαιτείται απώλεια τουλάχιστον 30% της μέσης ετήσιας παραγωγής, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στόχευση των πλέον πληγέντων παραγωγών, καθώς και στην αποφυγή υπερβολικών αποζημιώσεων μέσω συνδυασμού ενισχύσεων με άλλα εθνικά ή ιδιωτικά εργαλεία ασφάλισης. Παράλληλα, καθορίζονται ανώτατα χρηματοδοτικά όρια, τα οποία για την Ελλάδα ανέρχονται σε 73,45 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2026 και 2027.

Η πρόθεση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει για το έτος 2026 σε μία τέτοια παρέμβαση, με βάση το άρθρο 78α του εν λόγω κανονισμού, γνωστοποιήθηκε σε απάντηση του πρώην υπουργού, Κώστα Τσιάρα, στον βουλευτή Καβάλας, Γιάννη Πασχαλίδη.