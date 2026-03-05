Τι διορθώσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τη Δευτέρα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ των ετών 2024 και 2025

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η προθεσμία για τις διορθώσεις στο ΟΣΔΕ των δηλώσεων των αγροτών (ΕΑΕ-Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης) παρατείνεται μέχρι τις 9 Μαρτίου, Δευτέρα, στις 23:59. Με βάση την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 1091/03.03.2026), δυνατότητα διόρθωσης έχουν οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες γεωργών, που έχουν υποβάλλει οριστική Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024, οι οποίοι δεν κρίθηκαν επιλέξιμοι προς πληρωμή λόγω «διοικητικής αδυναμίας της αρχής» κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2025:

Α. Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9.

Β. Γεωργοί που αιτούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις ή/και οικολογικά προγράμματα μπορούν να διορθώσουν τα αναρτημένα στοιχεία φορολογικών παραστατικών στις περιπτώσεις που προέκυψε ασυμφωνία μετά από έλεγχο με τα τηρούμενα δεδομένα στο myData.

Γ. Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4ετούς ενοικίασης.

Επίσης, δυνατότητα διόρθωσης έχουν οι ακόλουθες έντεκα κατηγορίες γεωργών, που έχουν υποβάλλει οριστική Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2025:

Α. Γεωργοί οι οποίοι κρίθηκαν μη επιλέξιμοι λόγω μη ταυτοποίησης των σταθερών τους στοιχείων ή του αριθμού ΙΒΑΝ μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Β. Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9 ή να καταχωρήσουν ΚΑΕΚ.

Γ. Κτηνοτρόφοι που έχουν προβεί σε λανθασμένη καταχώρηση της μετακίνησης από τον χειμερινό στάβλο στον θερινό και αντίστροφα μπορούν να διορθώσουν τις ημερομηνίες μετακίνησης.

Δ. Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4-ετούς ενοικίασης.

Ε. Προσθήκη ή αφαίρεση Μέτρου/Δράσης/Παρέμβασης σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

ΣΤ. Προσθήκη οικολογικού σχήματος σε επίπεδο αγροτεμαχίου και το απαραίτητο παραστατικό για τους κτηνοτρόφους που έλαβαν κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση στο ECO 5 Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου ή ECO 7 Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων ή ECO 9 Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Ζ. Γεωργοί των οποίων τα αγροτεμάχια χαρακτηρίστηκαν μετά από τον έλεγχο των τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring) ως κίτρινα έχουν τη δυνατότητα:

Τροποποίησης της γεωμετρίας του αγροτεμαχίου εντός των ορίων του.

Αλλαγής της δηλωθείσας καλλιέργειας. Εξαιρούνται τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στην παρέμβαση Π3-70 Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Απόσυρσης/διαγραφής αιτήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης στην περίπτωση σύμφωνης γνώμης του καλλιεργητή με τα ευρήματα του monitoring.

Απόσυρσης/διαγραφής αιτήματος οικολογικού προγράμματος στην περίπτωση σύμφωνης γνώμης του καλλιεργητή με τα ευρήματα του monitoring.

Η. Γεωργοί οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για λόγους άλλους από την καταβολή των ενισχύσεων π.χ. περιπτώσεις της χορήγησης άδειας για την εμπορική δραστηριότητα σε λαϊκές αγορές και για την αγορά αγροτικού αυτοκινήτου μπορούν να προβούν σε εκπρόθεσμη αίτηση.

Θ. Καταχώρηση φορολογικών παραστατικών (π.χ. τιμολογίων αγοράς σκευασμάτων ή δακοπαγίδων ή κομποστοποίησης κ.τ.λ.) για την τεκμηρίωση των όρων επιλεξιμότητας των οικολογικών προγραμμάτων.

Ι. Καταχώρηση φορολογικών παραστατικών φορολογικών παραστατικών (π.χ. τιμολογίων πώλησης σφαγίων, τιμολογίων πώλησης προϊόντων σε κτηνοτρόφους) για την τεκμηρίωση των όρων επιλεξιμότητας των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

ΙΑ. Τέλος, στους γεωργούς οι οποίοι είχαν εκκρεμότητες λόγω κληρονομιάς, αγοραπωλησιών ή άλλους λόγους δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης του Ε9 (Περιουσιακή Κατάσταση 2026) και καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων στην ΕΑΕ 2025.

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση του κ. Πιτσιλή, παρατείνεται η δυνατότητα διορθώσεων ή καταχωρήσεων παραδόσεων στο Σύστημα Καταχωρήσεων Παραδόσεων Συνδεδεμένων Καθεστώτων για το έτος 2025 στους μεταποιητές έως και την Δευτέρα 09/03/2026 και ώρα 23:59.

Θυμίζουμε ότι η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίστηκαν με ευρήματα monitoring ως κίτρινα, παρατείνεται έως και την Τρίτη 24/03/2026 και ώρα 23:59. Σημειώνεται από την ΑΑΔΕ ότι τα δεδομένα, που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη σε επόμενες πληρωμές μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους.

Σύμφωνα με την Αρχή, «οι παραπάνω διορθώσεις δίνουν τη δυνατότητα θεραπείας σε αστοχίες που οφείλονται σε προφανή σφάλματα, ασάφειες ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καταχώρηση των απαιτούμενων παραστατικών, που οι γεωργοί έχουν στη διάθεσή τους μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων και ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής όλων των αιτημάτων, που αφορούν τους κτηνοτρόφους, που έλαβαν κατανομή δημόσιων επιλέξιμων βοσκοτόπων».

Η λίστα με τους κωδικούς των ευρημάτων

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται ανά κωδικό τα ευρήματα που δύνανται να διορθωθούν, με την περιγραφή τους:

Κωδικός Περιγραφή 30056 Μη επιβεβαίωση ότι ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου είναι δημόσιος φορέας 30057 Μη επιβεβαίωση ότι ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου είναι φορέας της εκκλησίας 30144 Ενοικιαζόμενο Αγροτεμάχιο που δεν επιβεβαιώνεται ΑΤΑΚ με αιτιολογία [Κάτοικος Εξωτερικού] 30149 Δήλωση ίδιου ΑΤΑΚ σε διαφορετικούς νομούς 30150 Μη κατοχή αγροτεμαχίου στις 31/5 μετά από ενημέρωση της ΑΑΔΕ 30158 Μη επιβεβαίωση περιφερειακής ενότητας ψηφιοποίησης αγροτεμαχίου με ΑΑΔΕ 30159 Ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα στην ΕΑΕ2024 30190 Μη επιβεβαίωση ΑΤΑΚ σε ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο 30402 Αγροτεμάχιο στο οποίο δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και δηλώνονται από κληρονόμο του θανόντα χωρίς να επιβεβαιώνεται ο θάνατος 31103 Μη επιβεβαίωση με στοιχεία Κτηματολογίου 31104 Μη επιβεβαίωση έκτασης με ΑΑΔΕ (στοιχεία από ΑΤΑΚ) 80100 Αποτελέσματα MONITORING – BPS δεσμευμένα 95225 Μη υποβολή Ε1 για το έτος 2024 και όχι παραγωγικά κριτήρια ΕΛΓΟ 97222 Δέσμευση ΔΑΑΑ κατόπιν ελέγχου ιδιοκτησιακού καθεστώτος από ΑΑΔΕ 95220 Δεσμεύσεις από την Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το καθεστώς BOVINE C 95219 Δεσμεύσεις από την Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το καθεστώς BOVINE B 95217 Δεσμεύσεις (Έλεγχος από ΑΑΔΕ) 95213 Δεσμεύσεις για το καθεστώς Π1-31.9 95210 Δεσμεύσεις για το καθεστώς Π1-31.6 95208 Δεσμεύσεις για το καθεστώς Π1-31.4 95207 Δεσμεύσεις για το καθεστώς Π1-31.3 95205 Δεσμεύσεις για το καθεστώς Π1-31.1 95204 Δεσμεύσεις για το καθεστώς MAI 95203 Δεσμεύσεις για το καθεστώς BAR_2 95192 Δεσμεύσεις από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το καθεστώς HAYLEGMS 95186 Δεσμεύσεις από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το καθεστώς Young (Νέοι Γεωργοί) 95184 Δεσμεύσεις από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το καθεστώς GOAT 95180 Δεσμεύσεις από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το καθεστώς SILK 95178 Δεσμεύσεις από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το καθεστώς SEED 95177 Δεσμεύσεις από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το καθεστώς LEGUMES 95146 Δεσμεύσεις από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το καθεστώς DW 95144 Δεσμεύσεις από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων για το καθεστώς C 97215 Δεσμεύσεις για το καθεστώς SW

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διορθώσεων θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενοι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι, προκειμένου να καταβληθούν οι ενισχύσεις για τις παρακάτω παρεμβάσεις:

Παρεμβάσεις Άμεσων ενισχύσεων:

Πληρωμές εκκρεμοτήτων παλαιότερων ετών 2016 και 2017

Βασική Εισοδηματική Στήριξη 2025

Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας 2025

Βασική Αναδιανεμητική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 2025

Συνδεδεμένες ενισχύσεις (Σκληρό και Μαλακό Σίτο, Κριθάρι) 2025

Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος 2025

Μέτρα – Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης: