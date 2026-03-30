Κοτόπουλα και αβγά εκτός κλουβιών ως το 2035 στις δεσμεύσεις της κινέζικης βιομηχανίας

Η κινεζική Yurun Holdings Group, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές κρέατος στην Κίνα, ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύεται 100% αυγά και κοτόπουλα που έχουν παραχθεί εκτός κλουβιών σε όλα τα εργοστάσιά της παγκοσμίως έως το 2035. Με την ενέργεια αυτή ενσωματώνονται πρότυπα για την ευζωία των ζώων στις προμήθειες της εταιρείας. Πρόκειται για κίνηση, που αναμένεται να επηρεάσει κι άλλους προμηθευτές και παραγωγούς πουλερικών και αβγών στις Ασιατικές αγορές. Ο Όμιλος, που δραστηριοποιείται σε επτά βασικούς κλάδους, παράγει φρέσκο και κατεψυγμένο κρέας από πουλερικά και βοδινό καθώς και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος υπό οκτώ μάρκες, που διανέμονται διεθνώς. Η εταιρεία, μάλιστα, ελέγχει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή.

Ο Ye Bingsheng, Διευθυντής Πωλήσεων του Ομίλου Yurun, δηλώνει ότι αυτή η δέσμευση αποτελεί «θεμέλιο της εταιρικής ευθύνης και στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης», προσφέροντας πιο ασφαλή, υγιεινά και αξιόπιστα προϊόντα στους καταναλωτές.

Η δέσμευση της Yurun έρχεται αμέσως μετά την εκδίκαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της πρώτης υπόθεσης του είδους νωρίτερα τον Μάρτιο. Βάση αυτής, η Κομισιόν κλήθηκε να δεσμευτεί σε ένα νομοθετικό χρονοδιάγραμμα σχετικά με αυτό το είδος εκτροφής αλλά και δημόσια διαβούλευση για την ευζωία των ζώων. Η τελευταία, συγκέντρωσε πάνω από 190.000 απαντήσεις, με σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη για την κατάργηση των κλουβιών σε όλα τα εκτρεφόμενα είδη, υπενθυμίζει η ιστοσελίδα Foodingredientsfirst. Σύμβουλοι της Lever China εκτιμούν ότι η κίνηση της εταιρείας θα επιταχύνει την υιοθέτηση υψηλών προτύπων ευζωίας και ασφάλειας των τροφίμων σε ολόκληρο τον Ασιατικό τομέα τροφίμων, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για τη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού παγκοσμίως, σύμφωνα με την ίδια πηγή.