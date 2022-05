Τήλος: Μετασχηματίζεται στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων

Στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων μετασχηματίζεται η Τήλος, με την ενιαία λύση ανακύκλωσης όλων των αποβλήτων. Οι κάδοι απορριμμάτων έφυγαν, μάλιστα τους πρώτους μήνες εφαρμογής του προγράμματος “Just Go Zero Tilos”,, οι κάτοικοι το αγκάλιασαν και η ανακύκλωση ήδη έχει ξεπεράσει το 86%.



Ολα είναι έτοιμα στην Τήλο για τα εγκαίνια του καινοτόμου προγράμματος “Just Go Zero Tilos”, παρουσία των υπουργών Άκη Σκέρτσου και Κώστα Σκρέκα.

Το έργο υλοποιείται με την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της Polygreen σε συνεργασία με τον Δήμο Τήλου και ως στόχο έχει να μετασχηματίσει την Τήλο στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο, Μαρία Καμμά Αλιφέρη, η επίτευξη του στόχου για μηδενικά απόβλητα δεν είναι πολύ μακριά, αφού ήδη στους πρώτους μήνες εφαρμογής του η ανακύκλωση ξεπερνά το 86%.

Η υπηρεσία «Just Go Zero» είναι μια ενιαία λύση διαχείρισης και ανακύκλωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση σε σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια, ειδικών συλλεκτών αποβλήτων, τα οποία διαχωρίζονται στην πηγή, συλλέγονται και ανακυκλώνονται, με την ανακύκλωση να περιλαμβάνει και ειδικές κατηγορίες όπως τα υπολείμματα τσιγάρων, στη μονάδα η οποία αντικατέστησε τον ΧΥΤΑ της περιοχής. Τη μονάδα 3 ΚΚΚ επισκέφθηκαν οι υπουργοί.

Πλέον το νησί της Τήλου δεν έχει κάδους απορριμμάτων αφού κάθε σπίτι και επιχείρηση συλλέγει τα απόβλητα με κατάλληλο εξοπλισμό για τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά απόβλητα.

Το “Just Go Zero Tilos” αναπτύσσει ένα τεχνολογικά προηγμένο, καινοτόμο σύστημα κυκλικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται.

