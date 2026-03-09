Ανάκληση της αναστολής για IRIS και Terra Cert – Ξανά σε ισχύ η έγκριση των δύο οργανισμών πιστοποίησης βιολογικών

Με δύο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε μέσα στον Φεβρουάριο στην ανάκληση των αποφάσεων αναστολής έγκρισης των οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων IRIS και Terra Cert, εξέλιξη που συνδέεται με την άρση της αναστολής της διαπίστευσής τους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Οι δύο φορείς είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης το προηγούμενο διάστημα, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης παραγωγών που είχαν καταθέσει αιτήσεις για να συμμετέχουν σε αυτό.

Η απόφαση για την IRIS

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ε1Η44653ΠΓ-Π40), το ΥΠΑΑΤ ανακαλεί την προηγούμενη απόφαση αναστολής της έγκρισης του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων «Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ και ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο IRIS.

Η απόφαση βασίστηκε:

στο ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας προς το υπουργείο στις 13 Φεβρουαρίου 2026,

στο σχετικό έγγραφο του ΕΣΥΔ για την άρση της αναστολής διαπίστευσης του φορέα,

καθώς και στις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΔ.

Με βάση τα παραπάνω, το υπουργείο ανακαλεί την απόφαση της 27ης Αυγούστου 2025 που είχε επιβάλει αναστολή στην έγκριση του οργανισμού, με αποτέλεσμα να αποκαθίσταται η δυνατότητα δραστηριοποίησής του στον τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού:

Αγαπητοί συνεργάτες, πελάτες και φίλοι του IRIS,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ο IRIS ανέκτησε από σήμερα 16/2/2026 την Άδεια Λειτουργίας του ως Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων, σε συνέχεια της επαναφοράς της Διαπίστευσής του στις 13/2/2026.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς που στις δύσκολες αυτές ώρες μας (υπο)στηρίξατε, με τον τρόπο του ο καθένας.

Αυτό και το βαρύ αίσθημα ευθύνης που αισθανθήκαμε από την πρώτη στιγμή, έδωσε σε όλη την ομάδα του IRIS τη δύναμη που χρειαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα.

Αφήνουμε πίσω τις δύσκολες μέρες του τελευταίου εξαμήνου, που τόσα μας δίδαξαν και σηκώνουμε μανίκια, με πολλή όρεξη, να κάνουμε πάλι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε εδώ και 20 χρόνια.

Η Ομάδα του IRIS

Αντίστοιχη εξέλιξη και για την Terra Cert

Ανάλογη απόφαση εκδόθηκε και για τον οργανισμό TERRA CERT A.E., ο οποίος επίσης είχε τεθεί σε καθεστώς αναστολής.

Σύμφωνα με την απόφαση (ΑΔΑ: ΨΟ454653ΠΓ-ΓΕ4), το ΥΠΑΑΤ προχωρά στην ανάκληση της αναστολής της έγκρισης του φορέα, μετά την άρση της αναστολής διαπίστευσής του από το ΕΣΥΔ.

Η υπηρεσία ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας στις 2 Μαρτίου 2026, ενώ προηγήθηκαν σχετικές αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΔ.

Κατ’ επέκταση, ανακαλείται η προηγούμενη διοικητική πράξη που είχε αναστείλει την έγκριση του οργανισμού στον τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού:

Η TERRA CERT A.E. ενημερώνει ότι, κατόπιν απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης στη 539η συνεδρίασή του (26/02/2026) και επικύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. (27/02/2026), αίρεται η αναστολή της διαπίστευσής της στον τομέα Βιολογικών Προϊόντων και η διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 (Αρ. Πιστοποιητικού 1332-1 (Β3/3)) ισχύει εκ νέου από 27/02/2026.

Η υπόθεση των ελέγχων στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την έντονη συζήτηση που είχε ανοίξει το προηγούμενο διάστημα γύρω από τις διαδικασίες πιστοποίησης στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας, στο οποίο συμμετέχουν παραγωγοί που λαμβάνουν ενισχύσεις για την εφαρμογή πρακτικών βιολογικής καλλιέργειας.

Η υπόθεση είχε φέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι από τους οργανισμούς πιστοποίησης, αλλά και τη συνολική εποπτεία του συστήματος.

Σημειώνεται ότι το ζήτημα αφορά το πρόγραμμα ενισχύσεων της Βιολογικής Γεωργίας και όχι την αγορά ή την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων και τροφίμων γενικότερα.

Διαφορετική περίπτωση η CertifyBio

Σε ξεχωριστή απόφαση που επίσης δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ρ5Χ44653ΠΓ-Γ1Ψ), το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στην ανάκληση της έγκρισης ανάθεσης καθηκόντων επίσημων ελέγχων και πιστοποίησης βιολογικών της εταιρείας CERTIFYBIO HELLAS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ανάκληση έγινε επειδή η εταιρεία όφειλε να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης από τον αρμόδιο εθνικό φορέα, δηλαδή το ΕΣΥΔ, ενώ το πιστοποιητικό που είχε προσκομιστεί προερχόταν από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η εταιρεία δεν συνιστά παράρτημα της κυπριακής εταιρείας CERTIFYBIO LTD, γεγονός που επηρεάζει το καθεστώς αναγνώρισης της διαπίστευσης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν σχετίζεται με την υπόθεση των οργανισμών IRIS και Terra Cert, αλλά αφορά διαφορετική διοικητική διαδικασία, που συνδέεται με το καθεστώς διαπίστευσης και λειτουργίας των φορέων ελέγχου.