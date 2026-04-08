Στρατηγική διατλαντική συνεργασία για τη βιολογική γεωργία χτίζουν IFOAM Organics Europe και Organic Trade Association

Οι δυο μεγάλοι φορείς εκπροσώπησης του βιολογικού τομέα σε ΕΕ και ΗΠΑ, οι IFOAM Organics Europe και Organic Trade Association (OTA), ανακοίνωσαν στις Βρυξέλλες, τη νέα στρατηγική τους συνεργασία με στόχο τη βελτίωση της καταγραφής και αξιολόγησης της βιωσιμότητας στη βιολογική γεωργία. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στον συντονισμό πολιτικών, την έρευνα και τη συνηγορία γύρω από τα διεθνή πλαίσια βιωσιμότητας και κλιματικής πολιτικής που επηρεάζουν τον τομέα.

Η συνεργασία, που φέρνει κοντά τους δύο κορυφαίους οργανισμούς, στοχεύει στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα βιωσιμότητας στα βιολογικά. Επιδίωξη είναι η πληρέστερη αναγνώριση της αξίας των βιολογικών συστημάτων παραγωγής, τα οποία προσφέρουν πολλαπλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κλιματικά οφέλη.

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι απαιτήσεις για την αναφορά βιωσιμότητας και τα εθελοντικά σχετικά πλαίσια καθιστούν αναγκαία μία τέτοια πρωτοβουλία. Επιδίωξη των δύο οργανισμών αποτελεί η διασφάλιση ότι οι μεθοδολογίες αναφοράς θα αποτυπώνουν τον ολιστικό και συστημικό χαρακτήρα της βιολογικής γεωργίας και δεν θα έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα.

Στόχος της συνεργασίας είναι «η αναφορά βιωσιμότητας να αποτυπώνει πραγματικά όσα προσφέρει η βιολογική γεωργία», δήλωσε ο διευθυντής της IFOAM Organics Europe, Eduardo Cuoco, υπογραμμίζοντας τον σύνθετο χαρακτήρα των βιολογικών συστημάτων. «Μέσα από τη διεθνή συνεργασία μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η βιολογική γεωργία γίνεται κατανοητή, υποστηρίζεται και εκτιμάται από τις αγορές, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους καταναλωτές», ανέφερε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της ΟΤΑ, Tom Chapman.

Τον συντονισμό της συνεργασίας αναλαμβάνει ο Bram Moeskops, ανώτερος ειδικός σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης της IFOAM Organics Europe. Το έργο περιλαμβάνει έρευνα και ανάλυση πολιτικών, παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούν στα διεθνή πλαίσια βιωσιμότητας και κλιματικής πολιτικής, καθώς και δράσεις ενίσχυσης γνώσεων και επικοινωνίας. Παράλληλα, η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τις δράσεις του The Organic Center για τη βελτίωση των μεθόδων μέτρησης και αναφοράς των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιολογικής και άλλων πιο σύνθετων αγροοικολογικών συστημάτων καλλιέργειας.