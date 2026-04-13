Σε νέους δρόμους η εκτροφή πέστροφας και σολομού στην Πελοπόννησο

Το 1969 η οικογένεια Γεροντίδη ίδρυσε στο Καστόρι Λακωνίας μία από τις πρώτες μονάδες παραγωγής πέστροφας και σολομού στην Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα, μέσα από μια πορεία γεμάτη εμπόδια, κατάφεραν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μονάδων παραγωγής, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού και ακολουθώντας προσεκτικά βήματα, ώστε να μην χαθεί ο στόχος της προσφοράς μέσα από την παροχή ποιοτικών προϊόντων.

Σήμερα ο Γιάννης Γεροντίδης, αναφερόμενος στα διστακτικά βήματα συνολικά του κλάδου, επισημαίνει ότι: «Για να αναπτυχθεί ο κλάδος πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως η παροχή νερού, το χρήμα που πρέπει να γίνει επένδυση, αλλά και η στήριξη από την περιφέρεια μέσω προγραμμάτων. Μέχρι στιγμής, όμως, τα προγράμματα δεν είναι για όλους. Παράλληλα θα πρέπει να προσθέσουμε όλες τις δυσκολίες, όπως η κρίση, οι πόλεμοι κ.λπ. Όλα αυτά συνωμοτούν για να μην γίνει τίποτα».

Η G–Fish Γεροντίδης παράγει στα νερά του Αγίου Μάμμα Ταΰγετου πέστροφα αλλά και σολομό. Ο Γιάννης Γεροντίδης, αναφερόμενος στη στάση των καταναλωτών απέναντι σε αυτά τα προϊόντα, δηλώνει ότι: «Έχουμε κάνει έναν τρομερό αγώνα, για να μπει η πέστροφα πάλι στις προτιμήσεις των καταναλωτών, αντιστρέφοντας το κακό κλίμα, που πήγε να δημιουργηθεί από την κακή νοοτροπία κάποιων συναδέλφων. Η πέστροφα είναι ένα ψάρι ιδιαίτερα χρήσιμο για την υγεία και ιδιαίτερα προστατευόμενο, με διαρκείς ελέγχους ώστε να μην έχει καμία μόλυνση».

Σε ό,τι αφορά την τιμή πώλησης τονίζει ότι: «Η πέστροφα είναι ένα οικονομικό ψάρι, ακόμη και αν μπει στη σύγκριση με την τσιπούρα ή το λαβράκι. Σε ό,τι αφορά την εκτροφή του σολομού, που είμαστε οι μόνοι που την κάνουμε, είναι σίγουρα πιο ακριβός, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολη η εκτροφή του. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι σολομοί, που παράγουμε εμείς, δεν έχουν τα βαρέα μέταλλα που έχουν οι σολομοί που εισάγονται».

Στην πορεία της συζήτησης ο Γιάννης Γεροντίδης επεσήμανε ότι «τόσο ο σολομός όσο και η πέστροφα έχουν πολλά παράγωγα, με πιο σημαντικό το αυγό τους. Ο σολομός έχει το γνωστό κόκκινο χαβιάρι, ενώ η πέστροφα το χρυσό. Οι διαφορές τους είναι το μέγεθος αλλά και το χρώμα. Εμείς έχουμε βγάλει, επίσης, το συκώτι από τον σολομό, το οποίο διαθέτουμε καπνιστό και μέσα σε ελαιόλαδο και μπαχαρικά. Είναι ίσως το πιο ξεχωριστό προϊόν μας, και έχουν γίνει μελέτες με το ΕΘΙΑΓΕ, για να αποδειχθεί ότι δεν έχει βαρέα μέταλλα».

Ο Γιάννης Γεροντίδης αποκάλυψε ακόμη ότι ετοιμάζονται και άλλα προϊόντα και είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν τσιπς από δέρμα ψαριού, τα οποία έχουν πάρει και βραβείο καινοτομίας.