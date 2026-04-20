Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι ΑΜΘ: Αίτημα για δίκαιη αποζημίωση και άμεση καταβολή ενισχύσεων λόγω ζωονόσων

Οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε κοινή επιστολή τους προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταγγέλλουν την παρατεταμένη οικονομική πίεση που υφίστανται εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για τις ζωονόσους.

Στην επιστολή τους ζητούν άμεση και αντικειμενική αποζημίωση για τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων, καθώς και την ενεργοποίηση και έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων, τονίζοντας ότι η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος της ζημιάς που έχουν υποστεί.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της ΑΜΘ:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Σας αποστέλλουμε την παρούσα, σε συνέχεια της από 6/4/2026 επιστολής μας με θέμα: «Αίτημα αποζημίωσης για την απόρριψη συκωταριών αμνοεριφίων».

Παρεμπιπτόντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία ανταπόκριση στο παραπάνω αίτημα.

Τα περιοριστικά μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί από το ΥΠΑΑΤ, από τον Αύγουστο του 2024, συνεχίζουν να δημιουργούν οικονομική ασφυξία στους κτηνοτρόφους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο υποχρεωτικός και οριζόντιος εγκλεισμός των ζώων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου απαιτείται η εφαρμογή του μέτρου, χωρίς να καλύπτεται το κόστος εκτροφής των ζώων, για σχεδόν 2 χρόνια.

Τα ψίχουλα που μοίρασε το ΥΠΑΑΤ το Φθινόπωρο του 2025 για το κόστος αυτό, δεν αρκούν ούτε για τον εγκλεισμό λίγων ημερών.

Για να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα περιοριστικά μέτρα, θα πρέπει ταυτόχρονα να εξαγγέλλεται, η αντικειμενική αποζημίωση διατροφής ανά ζώο και φυσικά για όλα τα ζώα της εκτροφής και μόνο για τις περιοχές που εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα.

Η αποζημίωση της διατροφής εκτιμάται για κάθε ημέρα εγκλεισμού στο 1,50 €/ζώο.

Είστε υποχρεωμένοι, όποια οικονομική ζημιά προκαλείται από τις αποφάσεις σας, να την αποζημιώνετε.

Ως εκ τούτο αιτούμαστε μία δίκαιη αποζημίωση εγκλεισμού και διατροφής των ζώων των εκτροφών μας που βρίσκονται εντός των απαγορευμένων ζωνών της ευλογιάς

Μπορεί επικοινωνιακά να μιλάτε για ενισχύσεις και μέτρα στήριξης, στους κτηνοτρόφους, που επλήγησαν από το πρωτόκολλο που επιλεκτικά εφαρμόζετε, όμως αντικειμενικά αναφέρεστε σε αποζημιώσεις για τη ζημιά που εσείς προκαλείτε στους κτηνοτρόφους.

Ταυτόχρονα ο ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΑΔΕ) έχει αφήσει απλήρωτους χιλιάδες κτηνοτρόφους, που επλήγησαν τα ζώα τους από ζωονόσους και τους επιβλήθηκε υποχρεωτική ολική καταστροφή των ζώων τους.

Πόσο δύσκολο είναι αυτοί οι κτηνοτρόφοι να πληρωθούν κανονικά, χρονικά και σε ύψος τις ενισχύσεις τους, αφού καλύπτονται από την ανωτέρα βία λόγω ζωονόσων;

Γιατί η ΑΑΔΕ δεν προχωρά άμεσα στην πληρωμή τους;

Αναμένουμε τις ενέργειές σας και την άμεση θετική σας ανταπόκριση στα παραπάνω αιτήματα, που είναι λογικά, δίκαια κι εν τέλει αυτονόητα»!

Με εκτίμηση

ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΜ-Θ