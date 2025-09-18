Δίμηνη διορία από την ΕΕ για τους ψηφιακούς χάρτες ΟΣΔΕ – Κίνδυνος αναστολής πληρωμών χωρίς έγκαιρο σχέδιο δράσης

Προθεσμία δύο επιπλέον μηνών για να συμμορφωθεί η χώρα μας με το σχέδιο δράσης για την σύννομη εφαρμογή του ΟΣΔΕ δίνει η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ των ελλείψεων που επισημαίνει η γενική διευθύντρια, Elisabeth Werner, προς το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η ανάγκη επικαιροποιημένης γεωχωρικής αποτύπωσης των δεδομένων του ΟΣΔΕ (ψηφιακοί χάρτες), η επιτόπια τυχαία δειγματοληπτική αξιολόγηση των αγροτεμαχίων που λαμβάνουν επιδότηση, καθώς και η τεκμηρίωση της γεωργικής δραστηριότητας για βοσκότοπους που είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις.

Η επιστολή με τις παρατηρήσεις της κας Werner ήρθε σε απάντηση της ελληνικής επιστολής της 2ας Ιουνίου 2025, με την οποία απαριθμούνται τα βήματα για το Σχέδιο Δράσης, που θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της διαδικασίας κατανομής των αγροτικών επιδοτήσεων.

Μέχρι τη σημερινή διαρροή δεν είχε γίνει καμία αναφορ΄ά από επίσημα κυβερνητικά χείλη για την ύπαρξη μιας τέτοιας έκθεσης.

Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο ypaithros.gr, «η ΕΕ ζήτησε τη γεωχωρική αποτύπωση των δεδομένων του ΟΣΔΕ και έδωσε διορία έως 2 Οκτωβρίου. Λόγω των θερινών διακοπών η προθεσμία μετατέθηκε για τις 2 Νοεμβρίου». Και προσθέτουν: «Δεν τίθεται ζήτημα απώλειας χρημάτων, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για διαδικασία ανεξάρτητη από το action plan με τα 54 σημεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε όλα πλην της νομοθετικής υπαγωγής του οργανισμού στην ΑΑΔΕ».

Από την πλευρά της, η κα Werner τονίζει ότι εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει έγκαιρα και ορθά σχέδιο δράσης, η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων ή ενδιάμεσων πληρωμών.

