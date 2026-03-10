Tο «1ο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού Οινιαδών» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου

Στην πλουτοπαραγωγική περιοχή των Οινιαδών, κοντά στο δέλτα του ποταμού Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία, τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη της δενδροκομίας και η αντικατάσταση μεγάλων εκτάσεων βρώσιμων καλλιεργειών είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστεί ένα τεράστιο δάσος εσπεριδοειδών, με πορτοκαλιές, μανταρίνια, λεμόνια, γκρέιπφρουιτ, νεράτζια και πλήθος άλλων δέντρων, που συνιστούν μερικά από τα κυριότερα εξαγώγιμα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας προς χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες.

Ο κυριότερος όγκος των κτημάτων, που καλλιεργούν εσπεριδοειδή εντός των ορίων των Οινιαδών, εντοπίζεται στην Κατοχή και το Λεσίνι, ακολουθεί το Νεοχώρι και η Μαγούλα, τα οποία πρωτοστατούν στην ελιά και στη συνέχεια η Πεντάλοφος, η Γουριά και η Μάστρου. Το ήπιο και υγρό κλίμα της περιοχής, τα πλούσια χώματα που ποτίζει ο Αχελώος, με άφθονα θρεπτικά συστατικά, εγγυώνται γευστικά και ποιοτικά ανώτερα προϊόντα.

Οι Οινιάδες, μάλιστα, την τελευταία δεκαετία, με την στροφή στην παραγωγή των εσπεριδοειδών και τη βελτίωση της πρόσβασης μέσω της Ιόνιας Οδού, έγιναν. η πρώτη παραγωγός περιοχή στην Ελλάδα παράγοντας τεράστια τονάζ συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές, που εμπλέκονται στο εν λόγω εμπόριο.

Όπως τόνισε και ο πρόεδρος της «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ, Ζαφείρης Καραβίας, «η ποιοτική και ποσοτικά μεγάλη παραγωγή επετεύχθη, η γνώση γύρω από την καλλιέργεια υπάρχει και μεταδίδεται πλέον από τους παλαιότερους στους νεότερους, το επόμενο στοίχημα είναι αν η περιοχή θα καταφέρει να ανεβεί ένα ακόμη στάδιο, αναπτύσσοντας τις δικές της υποδομές μεταποίησης και τυποποίησης, κατοχυρώνοντας επίσης Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) αντίστοιχα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και διατηρώντας αξιόλογες τιμές πώλησης των προϊόντων και στο μέλλον αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη θέση του τόπου μας στην εγχώρια και διεθνή αγορά».

Ωστόσο η αλλαγή δεν ήρθε εν μια νυκτί, οι παραγωγοί εν μέσω οικονομικής κρίσης πήραν το ρίσκο να αντικαταστήσουν παραδοσιακές μορφές καλλιέργεια που είχαν καταστεί λιγότερο επικερδείς ή ακόμη και μη βιώσιμες εξαιτίας του κόστους και να επενδύσουν στη δενδροκομία των εσπεριδοειδών, ανοίγοντας έτσι νέες αγορές όπου θα μπορούσαν να διοχετεύσουν την παραγωγή τους. Σε μια Ελλάδα εσωστρεφή δηλαδή οι παραγωγοί των Οινιαδών επέλεξαν την εξωστρέφεια.

Ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών στην περιοχή, σημειώθηκε προσπάθεια από την τοπική κοινωνία να αναγνωριστεί το προϊόν και να προβληθεί η παραγωγή του. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι στην ιστορική κωμόπολη της Κατοχής, το 2019 έλαβε χώρα η 1η Εσπερίδα Οινιαδών, που ήταν αφιερωμένη στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών και κυρίως πορτοκαλιού και μανταρινιού στην περιοχή με παρουσίαση προϊόντων στο κοινό και σύσσωμη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής, τοπικών φορέων, συλλόγων και παραγωγών.

Σήμερα, η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται μέσω της πρωτοβουλίας, που οραματίστηκε και σχεδίασε η «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ, για την ανάδειξη της σημασίας της καλλιέργειας των Εσπεριδοειδών για τον τόπο μας και τη σύνδεση με την τοπική οικονομία, κοινωνία και πολιτισμό, διοργανώνοντας το «1ο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού Οινιαδών». Μια εκδήλωση που υποστηρίζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και αναμένεται να λάβει χώρα το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 6:00 το απόγευμα στη Μικρή Πλατεία στο Νεοχώρι Οινιαδών.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών στην περιοχή των Οινιαδών και να δοκιμάσουν φυσικούς χυμούς, τοπικές συνταγές, εδέσματα και ποτά με βάση τα εσπεριδοειδή και κυρίως το πορτοκάλι που προετοιμάζουν τα μέλη του Χορευτικού Συλλόγου Νεοχωρίου «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», αναδεικνύοντας με γευστικό και διασκεδαστικό τρόπο μερικές από τις ποικίλες χρήσεις των δημοφιλών καρπών. Παράλληλα το Εκπαιδευτικό Κέντρο – ΚΔΑΠ Τσίρκα συμμετέχει εμπλέκοντας τους νεαρούς Οινιαδίτες μαθητές στο δρώμενο μέσω σειράς δραστηριοτήτων. Τέλος, θα ακολουθήσει Street Party.