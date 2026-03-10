«Sold Out» και με ρεκόρ ξένων εκθετών η φετινή 31η «Agrotica»

«Sold out» είναι η φετινή 31η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «Agrotica» (12–15/3), η οποία μετρά πάνω από 40 χρόνια παρουσίας, καθώς η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 1985. Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 100.000 επισκέπτες και θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη στις 19:00 από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Ως μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της ΔΕΘ-Helexpo χαρακτήρισε την Agrotica ο πρόεδρός της, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, υπογραμμίζοντας στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου ότι πρόκειται για μια έκθεση κομβική για τον αγροτικό κλάδο και μία από τις πλέον σημαντικές στο ετήσιο πρόγραμμα της εταιρείας.

Όπως σημείωσε, η διαχρονική επιτυχία της έκθεσης στηρίζεται στην υποστήριξη των Ελλήνων αγροτών, αλλά και των φορέων του κλάδου, όπως οι οργανισμοί ΕΚΑΓΕΜ, ΣΕΑΜ, ΣΠΕΛ και ΣΕΒΛ, καθώς και ο ΕΘΕΑΣ, οι εκθέτες, οι χορηγοί και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότεροι κατά 49% οι ξένοι εκθέτες στην φετινή Agrotica

Η Agrotica αποτελεί μια από τις τρεις μεγαλύτερες του είδους της στη ΝΑ Ευρώπη επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Ανδρέας Μαυρομμάτης και επισήμανε ότι η φετινή διοργάνωση ενισχύει την αισιοδοξία για τις δυνατότητες του κλάδου. «Η έκθεση αποτελεί την πλατφόρμα όπου η καινοτομία συναντά τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα μπορούν να αναπτύξουν ουσιαστικές επιχειρηματικές συνέργειες», τόνισε.

Σημείωσε ότι η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί 1.520 εκθέτες από 42 χώρες, καταλαμβάνοντας 38.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, ενώ η διεθνής συμμετοχή παρουσιάζει αύξηση 49% σε σχέση με το 2024, με 52 συμμετοχές από 17 χώρες και τις πέντε ηπείρους.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπε δίνεται στις τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας και τις ψηφιακές εφαρμογές, με στόχο την παρουσίαση των πλέον σύγχρονων λύσεων για τον αγροτικό τομέα, ο οποίος συνεισφέρει σχεδόν το 4% του εθνικού ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο της έκθεσης ξεχωρίζει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Καινοτομίας, με τίτλο «Από τον σπόρο της γνώσης στον καρπό της καινοτομίας», που συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Γεωπονίας, τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Παράλληλα, στο περίπτερο 11 παρουσιάζεται σύμπραξη με το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΚΕΤΑ, αναδεικνύοντας το τρίπτυχο βιοοικονομία – ενέργεια – ψηφιακή γεωργία, όπου η κυκλική οικονομία και η ενεργειακή μετάβαση συναντούν την υψηλή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Για την ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών, όπως είπε, υλοποιείται πρόγραμμα hosted buyers, με 33 διεθνείς αγοραστές και οργανωμένη επίσκεψη 500 επαγγελματιών από τα Βαλκάνια, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιούνται προγραμματισμένες B2B συναντήσεις σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας και το Enterprise Europe Network, ενισχύοντας τη δυνατότητα δημιουργίας νέων συνεργασιών και επιχειρηματικών ευκαιριών για τις ελληνικές εταιρείες.

«Στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι να προσελκύσει, και γιατί όχι να ξεπεράσει, τις 100.000 επισκέπτες», τόνισε ο γενικός διευθυντής, Αλέξης Τσαξιρλής, υπογραμμίζοντας ότι οι εκθέτες φέτος έχουν καταλάβει περίπτερα, ορόφους και πατάρια. «Η φετινή Agrotica είναι πραγματικά sold out», επισήμανε.

«Στηρίζουμε δυναμικά την Agrotica παρά τις δυσκολίες…»

Σημείο αναφοράς για την αγροτική παραγωγή και την τεχνολογία στη χώρα χαρακτήρισε την Agrotica ο αντιπρόεδρος του Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), Χριστόδουλος Μποζατζίδης, επισημαίνοντας ότι στην 31η διοργάνωση συμμετέχουν 40 μέλη του ΣΕΑΜ, καταλαμβάνοντας 16.500 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, δηλαδή πάνω από το 40% της συνολικής έκτασης της έκθεσης.

Ο ίδιος τόνισε ότι η χώρα διαθέτει έναν από τους πιο γηρασμένους στόλους γεωργικών μηχανημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μέσο όρο ηλικίας 20 ετών, γεγονός που δημιουργεί έλλειμμα ανταγωνιστικότητας για τους παραγωγούς και συνεπάγεται εκπομπές ρύπων 20 φορές υψηλότερες από αυτές των νέων μηχανημάτων.

Παράλληλα, ο κ. Μποζατζίδης ανέφερε ότι οι φετινές πωλήσεις των μελών του ΣΕΑΜ αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2.400 γεωργικούς ελκυστήρες, ενώ το 2008–2009 είχαν φτάσει ακόμα και τους 4.000. Αναφερόμενος στο ποσό επιδότησης μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης για την αγορά νέων μηχανημάτων, τόνισε ότι πλέον είναι ανεπαρκές, καθώς οι τιμές αγοράς σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 50% έως 80% σε σχέση με το 2018.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος είπε: «Στηρίζουμε δυναμικά την Agrotica παρά τις δυσκολίες. Οι πωλήσεις μας εξαρτώνται από την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης, μέχρι αυτά να προκηρυχθούν ο κλάδος μπαίνει σε στάση αναμονής, όσο πιο γρήγορα προχωρήσουν τόσο το καλύτερο».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος, τόνισε τη σημασία του κλάδου των λιπασμάτων για την αγροδιατροφική αλυσίδα, επισημαίνοντας ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, των επιπτώσεων του πολέμου, της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της κλιματικής αλλαγής.

«Συνεχίζουμε τις επενδύσεις, παρά τις δυσκολίες», τόνισε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι το 2025 η κατανάλωση λιπασμάτων στην Ελλάδα άγγιξε τις 825.000 τόνους, μειωμένη κατά 6% σε σχέση με το 2024, ενώ ο κύκλος εργασιών του κλάδου έφτασε τα 400 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η αγορά εισροών, μαζί με φυτοπροστατευτικά και πολλαπλασιαστικό υλικό, προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα προϊόντα νέας τεχνολογίας βιοδιέγερσης (βιοδιεγέρτες) έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας πλέον σε κύκλο εργασιών 31 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφεται αύξηση στο κόστος των λιπασμάτων, άμεσα συνδεδεμένη με το ενεργειακό κόστος, και εκτίμησε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν αναμένεται να λήξει άμεσα.

Για κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του αγροτικού κόσμου μίλησε η πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ), Δήμητρα Εμμανουηλίδου, επισημαίνοντας ότι ο τελευταίος χρόνος υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολος για τους παραγωγούς λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, του αυξημένου κόστους παραγωγής, των ασταθών τιμών και της γραφειοκρατίας.

Τόνισε ότι η Agrotica μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα διαβούλευσης μεταξύ παραγωγών και πολιτείας και πρότεινε σειρά μέτρων για την ενίσχυση του κλάδου, όπως ταχύτερη υλοποίηση προγραμμάτων και πληρωμών, αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τα αγροτικά προγράμματα, απλοποίηση διαδικασιών, σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για τις επιδοτήσεις, νέα επενδυτικά εργαλεία για μικρές επενδύσεις, εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου και στρατηγικό σχέδιο ενεργειακής μετάβασης.

«Ο πόλεμος δημιουργεί νέο κλίμα ανασφάλειας και η απογοήτευση και η κόπωση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα είναι δικαιολογημένη», επισήμανε και πρόσθεσε ότι χρειάζονται απλοποίηση διαδικασιών, έγκαιρες πληρωμές, λιγότερα δικαιολογητικά και εκταμίευση προκαταβολών όπου απαιτείται, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για ενότητα και συμμετοχή και την κινητοποίηση της πολιτείας.

Επίσης επισήμανε ότι η γραφειοκρατία ανατρέπει τον προγραμματισμό των παραγωγών, σημειώνοντας ότι οι τελευταίες εγκρίσεις στα Σχέδια Βελτίωσης δόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023, μετά από καθυστέρηση τριών ετών, και κατέληξε ότι οι παραγωγοί πρέπει να εκσυγχρονιστούν με νέα μηχανήματα για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

