Ευρωπαϊκό δίκτυο ΚΑΠ και DG AGRI συζητούν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των SCOs

Με επιτυχία διεξήχθη το εργαστήριο για τη χρήση Απλουστευμένων Επιλογών Κόστους (SCOs) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΚΑΠ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI).

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των SCOs, τόσο των έτοιμων («off-the-shelf») όσο και των προσαρμοσμένων («tailor-made») επιλογών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή τους, καθώς και στις αναγκαίες ενέργειες για την ενίσχυση της χρήσης τους από τα κράτη-μέλη. Παρουσιάστηκαν όλες οι μορφές SCOs που εφαρμόζονται στην ΕΕ, όπως τα lump sums, οι unit costs και τα flat rates.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ συμμετείχαν ενεργά στο εργαστήριο, μέσω των στελεχών τους Ιωάννη Κοβάνη και Ελευθερίας Μπακάλη. Παρουσιάστηκε, επίσης, η ελληνική εμπειρία σχετικά με την εφαρμογή των SCOs στο Μέτρο 16, μέσα από την εισήγηση «SCO for EIP Operational Groups in Greece: Design and rationale», καθώς και για το LEADER, μέσω του εγγράφου τεκμηρίωσης «Simplifying LEADER in practice at local level: Τhe experience in Greece», που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΚΑΠ.