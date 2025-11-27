Το Επιμελητήριο Σερρών αποσύρει την συμμετοχή του στην Agrotica 2026

Το Επιμελητήριο Σερρών αποσύρει τη συμμετοχή του στην έκθεση Agrotica 2026, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη στη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Σερρών σημειώνει:

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ξεκάθαρη πράξη στήριξης προς τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις του Νομού Σερρών, οι οποίοι τους τελευταίους έξι μήνες βρίσκονται σε οικονομικό μαρασμό, λόγω της παύσης πληρωμών και των παρατεταμένων καθυστερήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και των σκανδάλων και δυσλειτουργιών που έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη στο μηχανισμό διαχείρισης ενισχύσεων.

Σε αυτές τις συνθήκες αβεβαιότητας και με δεδομένη τη μαζική αποχώρηση σημαντικών επιχειρήσεων του κλάδου από την έκθεση, κρίνουμε ότι η συμμετοχή μας δε θα είχε ουσιαστικό όφελος, ούτε για το Επιμελητήριο αλλά κυρίως ούτε για τους δοκιμαζόμενους αγρότες μας.

Το Επιμελητήριο Σερρών θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των παραγωγών και της τοπικής οικονομίας, διεκδικώντας άμεσα λύσεις που θα αποκαταστήσουν τη ρευστότητα, τη διαφάνεια και τη λειτουργική κανονικότητα στον αγροτικό τομέα».

Πηγή: ertnews.gr