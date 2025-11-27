Στήνουν μπλόκο στον Ε-65 την Κυριακή οι αγρότες της Καρδίτσας – Στους δρόμους με τρακτέρ και οι αγρότες των Γρεβενών

Έπειτα από ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε στον Παλαμά το διοικητικό Συμβούλιο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας αποφασίστηκε να στηθεί ένα μεγάλο μπλόκο από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους στον αυτοκινητόδρομο Ε-65. Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου ήταν να γίνει ένα ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, ωστόσο λόγω της οικονομικής αδυναμίας των αγροτών για καθημερινές μετακινήσεις εκτός νομού, ομόφωνα επιλέχθηκε ο κόμβος της Ε-65.

Είναι ένας αγώνας επιβίωσης για να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωράφια μας, στα ποιμνιοστάσιά μας, στη γη μας, έχοντας μια αξιοπρεπή ζωή, και θα νικήσουμε, με τα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα, είπε ο Πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ κ. Κώστας Τζέλλας μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ “Θεσσαλικό Περισκόπιο”. Περιέγραψε τη δεινή οικονομική κατάσταση του κλάδου, με χρήματα που τους οφείλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους κτηνοτρόφους να μην έχουν αποζημιωθεί ακόμη για τις καταστροφές του Daniel, ενώ ανέφερε ότι κανένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, όπως τα μεγάλα φράγματα στο Μουζάκι, στην Πύλη, στη Σκοπιά Φαρσάλων, δεν έχει προχωρήσει.

Να σημειωθεί ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα θα γίνει ευρεία σύσκεψη φορέων στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας την οποία συγκαλεί η ΕΟΑΣΚ, αφού ο αγώνας είναι κοινός, όπως είπε ο κ. Τζέλλας σε έναν νομό, καθαρά αγροτικό, που “αιμορραγεί” οικονομικά .

Γρεβενά: Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες με τα τρακτέρ

Τον «χορό» των κινητοποιήσεων αποφάσισαν να ανοίξουν οι αγρότες των Γρεβενών στη χθεσινή ανοιχτή συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου τους. Την ερχόμενη Τρίτη 3 Δεκέμβρη 2025 θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους απέναντι από το Διοικητήριο, στην είσοδο της Πόλης των Γρεβενών και σε συνεργασία με τα μπλόκα της Κοζάνης και της Καστοριάς αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Όλα θα εξαρτηθούν από τις προκαταβολές των πληρωμών που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση ότι θα γίνουν στα τέλη του μήνα. Σε περίπτωση που οι πληρωμές δεν είναι ικανοποιητικές οι αγρότες των τριών περιοχών αναμένεται να προχωρήσουν για πρώτη φορά σε κοινό μπλόκο στον κόμβο Σιάτιστας της Εγνατίας Οδού.

Ανάμεσα στα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων είναι:

Η καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση καθώς και της βασικής ενίσχυσης, που έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής κ να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλυφθούν οι βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει κ να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους κ νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Εμβολιασμό των ζώων για την ευλογιά, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών κ στηρίζουμε όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Να επιστραφούν κ να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές κ ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα»

Σύσκεψη αγροτών Εορδαίας – Αμυνταίου

Για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις, στο πλαίσιο των αποφάσεων της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, την περασμένη Κυριακή στη Νίκαια της Λάρισας, αποφασίζουν και οι υπόλοιποι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 20:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αμύνταιο.

Όπως αναφέρει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, στη σύσκεψη της Νίκαιας, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, με περισσότερους από 100 αγροτικούς συλλόγους, από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο αποφασίστηκε να βγουν οι αγρότες συντονισμένα σε ολόκληρη την Ελλάδα σε μαζικά μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ertnews.gr