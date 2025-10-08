ΣΥΡΙΖΑ – Κ. Αρβανίτης από Ευρωκοινοβούλιο: ΚΑΠ για τους αγρότες, όχι για τους λίγους (βίντεο)

Ηχηρό “όχι” στην περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και σε κάθε σκέψη εθνικής διαχείρισης των πόρων χωρίς Κοινή Πολιτική, έστειλε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Αντιπρόεδρος της Αριστεράς (LEFT) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε να αποτραπεί η περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034, να διατηρηθεί η ξεχωριστή, διακριτή γραμμή του προϋπολογισμού της ΚΑΠ ως Κοινή Αγροτική Πολιτική, και υπογράμμισε ότι η ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει πραγματικά κοινή, δίκαιη και προς όφελος των παραγωγών.

Ο Κώστας Αρβανίτης σημείωσε ότι η σημερινή ΚΑΠ έχει αποτύχει στον πυρήνα της αποστολής της, καθώς είναι γραφειοκρατική, αποκομμένη από τις ανάγκες των μικρομεσαίων παραγωγών, χωρίς σαφή κατεύθυνση και χωρίς ουσιαστική σύνδεση με την παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων, ενώ συνοδεύεται από μειωμένους πόρους, αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση.

«Η δομή της γεννά αδιαφάνεια, κακοδιαχείριση και χαμένους πόρους. Τρία και μισό δισεκατομμύρια ευρώ από αγροτικές επιδοτήσεις κατέληξαν σε μια χούφτα δισεκατομμυριούχων – κι αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι το σύστημα δεν λειτουργεί προς όφελος των αγροτών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για απλοποίηση των κανόνων με ισχυρά στεγανά απέναντι στη διαφθορά, σαφή στόχευση στην επιβίωση των παραγωγών, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ακολουθεί ολόκληρη η παρέμβαση του Κώστα Αρβανίτη:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αν αξιολογήσουμε την τρέχουσα ΚΑΠ, θα διαπιστώσουμε την αποτυχία της γιατί είναι γραφειοκρατική, γραφειοκρατούμενη, μακρυά από άμεσες ανάγκες των μικρομεσαίων παραγωγών χωρίς σύνδεση με την παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων με μειωμένους πόρους. Και χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Η δομή της γεννά αδιαφάνεια, κακοδιαχείριση, χαμένους πόρους. Εντάξει, να μην πούμε τώρα για τα σκάνδαλα και στην Ελλάδα και αλλού, αλλά 3,5 δισεκατομμύρια χρημάτων αγροτικών επιδοτήσεων κατέληξαν σε μια χούφτα δισεκατομμυριούχων.

Πράγματι χρειάζεται απλοποίηση των κανόνων, που όμως πρέπει να είναι στεγανοί απέναντι στη διαφθορά με σαφή στόχευση στην επιβίωση των παραγωγών, στην εξασφάλιση της παραγωγής τοπικών προϊόντων, και βεβαίως στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ζητάμε, για να γίνουμε χρήσιμοι, η Αριστερά, να αποτραπεί η περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού για την ΚΑΠ στο σχέδιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034.

Ζητάμε να διατηρηθεί η χωριστή διακριτή γραμμή του προϋπολογισμού της ΚΑΠ ως Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Κάθε σκέψη για εθνική διαχείριση των πόρων χωρίς Κοινή Πολιτική πρέπει να σταματήσει πριν καν εκφραστεί.

Σας ευχαριστούμε πολύ»