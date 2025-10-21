Η Κομισιόν ζητά μεταρρυθμίσεις από το 2026 για στήριξη των νέων – Τι προτείνει για τους συνταξιούχους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία, με στόχο να προσελκύσει περισσότερους νέους στο επάγγελμα και να διευκολύνει τη μετάβαση των ηλικιωμένων αγροτών προς τη συνταξιοδότηση, χωρίς να χαθεί η παραγωγική τους εμπειρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, ο μέσος όρος ηλικίας των Ευρωπαίων αγροτών είναι τα 57 έτη, ενώ μόλις το 12% είναι κάτω των 40 ετών. Η δημογραφική αυτή ανισορροπία θεωρείται κρίσιμη απειλή για τη μελλοντική βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.

Η νέα στρατηγική, που θα ενσωματωθεί στη μεταρρυθμισμένη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027, προβλέπει σειρά μέτρων για την πρόσβαση των νέων σε γη, χρηματοδότηση και κατάρτιση, αλλά και κίνητρα για τους συνταξιούχους αγρότες να παραχωρούν σταδιακά τις εκμεταλλεύσεις τους. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται φορολογικά κίνητρα, προγράμματα μεταβίβασης γνώσης και υποστήριξη για συμπληρωματικό εισόδημα κατά τη μεταβατική περίοδο.

Παράλληλα, κάθε κράτος-μέλος θα πρέπει έως το 2028 να καταρτίσει εθνική στρατηγική ανανέωσης γενεών, με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών. Η Επιτροπή προτείνει τουλάχιστον το 6% των αγροτικών δαπανών να κατευθύνεται στη στήριξη νέων αγροτών και στην ενεργό γήρανση μέσω προγραμμάτων συνταξιοδότησης και διαδοχής.

Η στρατηγική προβλέπει επίσης:

τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Γης για μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγοραπωλησίες,

ειδικό πρόγραμμα «Γυναίκες στη Γεωργία» για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών,

και τη θέσπιση ενός μηχανισμού “matching” μεταξύ νέων και συνταξιούχων αγροτών για τη μεταβίβαση εκμεταλλεύσεων.

Στόχος της Ε.Ε. είναι έως το 2040 να διπλασιαστεί το ποσοστό των νέων αγροτών από 12% σε 24%, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα δίκαιη μετάβαση για τους ηλικιωμένους παραγωγούς και βιώσιμη ανανέωση του ευρωπαϊκού αγροτικού πληθυσμού.

Δείτε εδώ την έκθεση της Κομισιόν