Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει τη Στρατηγική Νερού της ΕΕ, τονίζοντας τον ρόλο της γεωργίας

Οι υπουργοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν για την ανθεκτικότητα του νερού με βάση σημείωμα της Γερμανίας, υποστηριζόμενο από Αυστρία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία. Το έγγραφο επισημαίνει ότι «το νερό είναι η βάση κάθε ζωής και οικονομικής δραστηριότητας» και ότι η γεωργία, ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού στην ΕΕ (περίπου 51%), φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για τη σωστή διαχείρισή του.

Οι υπουργοί τονίζουν ότι ο γεωργικός τομέας πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη χάραξη πολιτικής, στις συζητήσεις και στην εφαρμογή της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας Νερού, σε στενή συνεργασία με την DG AGRI και τα κράτη-μέλη. Ζητούν, επίσης, από την Επιτροπή να εξηγήσει τον τρόπο κατανομής του στόχου αύξησης της αποδοτικότητας του νερού κατά 10% έως το 2030 ανά τομέα και τη μεθοδολογία υπολογισμού της χρήσης νερού. Η επίτροπος Περιβάλλοντος, Jessika Roswall, τόνισε τη σημασία της ανθεκτικότητας του νερού για ασφάλεια τροφίμων, προστασία του περιβάλλοντος και δικαίωμα σε καθαρό νερό για όλους. Ο Γερμανός κρατικός γραμματέας Markus Schick υπογράμμισε ότι η γεωργία πρέπει να ενσωματωθεί στενά στη λήψη αποφάσεων και ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Φόρουμ Τροφίμων και Γεωργίας 2026 θα επικεντρωθεί στην ανθεκτικότητα του νερού με

τίτλο «Water. Harvest. Our Future».