Ευρωκοινοβούλιο: Τέλος οι όροι «λουκάνικο» και «μπριζόλα» για χορτοφαγικά προϊόντα

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας μείωσε την πρόβλεψή του για την παραγωγή κρασιού το 2025, επικαλούμενο τις αρνητικές επιπτώσεις του καύσωνα του Αυγούστου. Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας μείωσε την Τρίτη την εκτίμησή του για την παραγωγή κρασιού φέτος σε 36,0 εκατομμύρια εκατόλιτρα, από 37,4 εκατομμύρια που είχε προβλεφθεί τον προηγούμενο μήνα και 1% κάτω από τη συγκομιδή του περασμένου […]

07/10/2025 47'' διάβασμα