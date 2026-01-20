Η Βραζιλία εκτοπίζει τις ΗΠA από την κορυφή της παγκόσμιας παραγωγής βοδινού

Η Βραζιλία αναδεικνύεται για πρώτη φορά ως ο μεγαλύτερος παραγωγός βοδινού κρέατος στον κόσμο, ξεπερνώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμβάλλοντας στη χαλάρωση της διεθνούς πίεσης στην προσφορά, σε μια περίοδο έντονης ανόδου των τιμών του κρέατος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η βραζιλιάνικη παραγωγή το 2025 υπερέβη κατά εκατοντάδες χιλιάδες τόνους τις αρχικές προβλέψεις, εξέλιξη που βοήθησε να περιοριστεί μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των διεθνών τιμών.

Η Βραζιλία – σύμφωνα με το Reuters – ήταν ήδη ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βοδινού παγκοσμίως, με εξαγωγές αξίας σχεδόν 17 δισ. δολαρίων το 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Παρότι τα τελικά στοιχεία παραγωγής αναμένονται τον Φεβρουάριο, αναλυτές και οργανισμοί έχουν ήδη αναθεωρήσει ανοδικά τις εκτιμήσεις τους, καθώς οι κτηνοτρόφοι έστειλαν περισσότερα ζώα για σφαγή, ανταποκρινόμενοι στην ισχυρή ζήτηση από αγορές όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η περιορισμένη προσφορά λόγω πολυετούς ξηρασίας έχει οδηγήσει τις τιμές του βοδινού σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Βελτιώσεις στην παραγωγικότητα

Παραδοσιακά, μια περίοδος αυξημένων σφαγών ακολουθείται από μείωση της παραγωγής, καθώς οι παραγωγοί συγκρατούν ζώα για αναπαραγωγή και ανασύσταση των κοπαδιών. Ωστόσο, στη Βραζιλία αυτή η τάση φαίνεται να ανατρέπεται. Όπως επισημαίνουν παράγοντες του κλάδου, οι σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα επιτρέπουν τη διατήρηση – ή ακόμη και την αύξηση – της παραγωγής. Οι φάρμες προχωρούν σε ταχύτερη τεχνητή γονιμοποίηση, παχύνουν τα ζώα πιο αποτελεσματικά και τα οδηγούν σε σφαγή σε μικρότερη ηλικία.

«Πριν από δέκα χρόνια, η μέση ηλικία των βοοειδών, που σφάζονταν στη Βραζιλία, ήταν πέντε χρόνια. Σήμερα έχει μειωθεί στους 36 μήνες και κατευθύνεται γρήγορα προς τους 24», αναφέρει στέλεχος μεγάλης μονάδας εντατικής πάχυνσης στη χώρα. Η αυξανόμενη χρήση μονάδων εντατικής πάχυνσης (feedlots) παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς μέσα σε περίπου 100 ημέρες επιτυγχάνεται ανάπτυξη που στα βοσκοτόπια θα απαιτούσε 18 έως 24 μήνες. Παράλληλα, η άνθηση της βιομηχανίας αιθανόλης από καλαμπόκι στη Βραζιλία προσφέρει υποπροϊόντα υψηλής πρωτεΐνης, τα οποία συμβάλλουν στην ταχύτερη πάχυνση των ζώων. Οι βελτιωμένες τεχνικές αναπαραγωγής αυξάνουν τα ποσοστά εγκυμοσύνης, επιτρέποντας περισσότερες σφαγές χωρίς μείωση του συνολικού μεγέθους των κοπαδιών, ενώ η πρόοδος στη γενετική βελτιώνει τόσο την ανάπτυξη όσο και την ποιότητα του κρέατος.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, η Βραζιλία διαθέτει περίπου 238 εκατ. βοοειδή, υπερδιπλάσια από τα 94 εκατ. των ΗΠΑ. Η αύξηση της παραγωγικότητας επιτρέπει την επέκταση της παραγωγής χωρίς αύξηση των εκτάσεων βοσκότοπων, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει έναν από τους βασικούς οικονομικούς παράγοντες αποψίλωσης του Αμαζονίου.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά τη Βραζιλία κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα των διεθνών τιμών βοδινού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτεροι παραγωγοί παγκοσμίως αναμένεται να μειώσουν την παραγωγή τους. Αν η χώρα καταφέρει να αποφύγει μια παραγωγική κάμψη, ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αγοράς κρέατος τα επόμενα χρόνια.