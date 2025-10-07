«Το νερό ενώνει»: Συνέδριο στο Κάτω Νευροκόπι για τις λίμνες του Νέστου

Σε κέντρο διαλόγου και σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας βρέθηκε για τρεις ημέρες (26-28 Σεπτεμβρίου) το Κάτω Νευροκόπι Δράμας, όπου φιλοξενήθηκε το συνέδριο με τίτλο «Οι λίμνες του Νέστου ως δίαυλος συνεργασίας: Όταν το νερό ενώνει περάσματα και λαούς».

Η ακριτική περιοχή της Δράμας, με τον πλούσιο φυσικό της πλούτο, συγκέντρωσε επιστήμονες, αιρετούς και κυβερνητικά στελέχη από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, με στόχο την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την αναζήτηση κοινών λύσεων σε ζητήματα περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και αγροτικής παραγωγής.

«Οι τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία πάντα έβρισκαν κανάλια επικοινωνίας και πεδίο συνεργασίας προς το κοινό όφελος των κατοίκων των γειτονικών περιοχών», τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, Λευτέρης Ταμπουρίδης, επισημαίνοντας: «Εκείνο που σήμερα χρειάζεται είναι να ληφθούν αποφάσεις, να προχωρήσει άμεσα η υλοποίησή τους ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν λόγω της έντονης λειψυδρίας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν προβλήματα που είναι κοινά και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και τα οποία οι κεντρικές διοικήσεις και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει άμεσα να διαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο», είπε ο δήμαρχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Παρά το έντονο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουμε, τόσο στην άρδευση όσο και στην ύδρευση, αφήνουμε πάντα μια αναγκαία ποσότητα νερού στους ταμιευτήρες για να επιβιώσει η χλωρίδα και η πανίδα του οικοσυστήματος του Νέστου. Αν δεν επιβιώσει το περιβάλλον, δεν θα επιβιώσουν ούτε οι άνθρωποι».

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» και τον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου, ενώ διετέλεσε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Γενικών Γραμματέων ΟΤΑ «Κλεισθένης».

«Ο ποταμός μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς η κοινή διαχείριση του νερού γίνεται μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας», σημείωσε ο πρόεδρος του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου.Με φόντο τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, το Κάτω Νευροκόπι επιχειρεί να χαράξει έναν νέο δρόμο στον οποίο, όπως επεσήμαναν οι διοργανωτές, «το νερό δεν χωρίζει, αλλά ενώνει». Οι άξονες θεματολογίας που αναπτύχθηκαν στο τριήμερο συνέδριο έχουν ως εξής: