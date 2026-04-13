Το πλάνο των πληρωμών έως τέλος Απρίλη και το επόμενο στοίχημα της ΓΔΕΛΕΠ για τον Μάιο

Εντός χρονοδιαγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες για πριν το Πάσχα πληρωμές από την ΑΑΔΕ (και συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών – ΓΔΕΛΕΠ). Ειδικότερα, στις 7/4 ολοκληρώθηκε ο πρώτος σημαντικός κύκλος εκταμιεύσεων, ύψους 202 εκατ. ευρώ και μια μέρα μετά έγινε η πληρωμή της β’ εκκαθάρισης της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025 ύψους 19,8 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την πληρωμή της Μ. Τρίτης, μετά από συμψηφισμούς της τάξεως των 264.613,16 ευρώ στο σύνολο των κατηγοριών ενισχύσεων λόγω οφειλών παλαιότερων ετών, το συνολικό ποσό των πιστώσεων ανήλθε σε 201.977.212,74 ευρώ. Η πληρωμή αφορούσε σε ευρύ φάσμα ενισχύσεων, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Συνολικά, καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 128.063 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ έγιναν συμψηφισμοί σε 1.075 μοναδικά ΑΦΜ.

Κατηγορία Ενίσχυσης Πλήθος Δικαιούχων Ποσό Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 85.678 44.054.028,95 € Συμπληρωματική Αναδιανεμητική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 44.883 10.758.801,97 € Συμπληρωματική Εισοδηματική Στήριξη για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας 9.084 1.954.288,75 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για το Σκληρό Σιτάρι 33.604 15.314.489,79 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για Μαλακό Σίτο 7.471 2.985.119,40 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για Κριθάρι 9.358 4.323.078,41 € Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι 29.550 122.587.405,47 €

Έμφαση στους ελέγχους και τα αγροτεμάχια

Η παρούσα πληρωμή – σύμφωνα με την ΑΑΔΕ – χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη επεξεργασία και αποδέσμευση πολύ μεγάλου αριθμού αγροτεμαχίων, τα οποία κατέστη δυνατό να πληρωθούν αποκλειστικά μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Συγκεκριμένα:

185.151 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.

86.383 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων στοιχείων από ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).

2.801 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).

19.804 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

«Συνολικά, πάνω από 294.000 αγροτεμάχια οδηγήθηκαν σε πληρωμή, αποκλειστικά κατόπιν ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύει την ένταση και την ποιότητα των παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των ενισχύσεων.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με συνέπεια τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων και προγραμμάτων για το Β’ τρίμηνο του 2026, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο, ελεγχόμενο και αποδοτικό μοντέλο διαχείρισης πληρωμών, με επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή την Παρέμβαση Π3-71 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 έως την Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής.

Εξισωτική

Όσον αφορά την εξισωτική (β’ εκκαθάριση) το συνολικό ποσό των πιστώσεων ανέρχεται σε 19.839.028,28 ευρώ σε 56.969 μοναδικούς δικαιούχους για το έτος ενίσχυσης 2025, κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων. Η πληρωμή περιλαμβάνει περιπτώσεις θεραπείας κατανομής βοσκοτοπικών εκτάσεων και περάτωσης ελέγχων και αφορά σε τεμάχια που εμφανίζουν επικάλυψη με τις επιλέξιμες ανά υποπαρέμβαση περιοχές και για το τμήμα του τεμαχίου που επικαλύπτεται.

Η ανάλυση της πληρωμής ανά δράση έχει ως εξής:

Δράση Πλήθος Δικαιούχων Ποσό Πληρωμής Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές (Π3-71.1) 33.154 14.200.699,22€ Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός ορεινών (Π3-71.2) 22.133 4.891.266,19€ Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (Π3-71.3) 4.863 747.062,87€

Η παρούσα πληρωμή χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη επεξεργασία και αποδέσμευση μεγάλου αριθμού αγροτεμαχίων, τα οποία κατέστη δυνατό να πληρωθούν αποκλειστικά μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Συγκεκριμένα:

25.623 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.

11.468 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων προσκομισθέντων στοιχείων επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).

2.001 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).

1.875 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τέλος Μαΐου

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά:

Έως 30 Απριλίου 2026

Θα πραγματοποιηθούν πληρωμές που αφορούν σε αιτήσεις έτους 2025:

ΜΝΑ – Εφοδιασμοί Μικρών Νησιών Αιγαίου (Κανονισμός 229/2013)

Έως 30 Μαΐου 2026

Θα καταβληθούν πληρωμές που περιλαμβάνουν: