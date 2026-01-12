Ευρωπαϊκή Ένωση και Mercosur (Παραγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία και Ουρουγουάη) θα υπογράψουν εμπορική συμφωνία το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, μετά από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης. Μάλιστα, όπως επιβεβαίωσε στο POLITICO εκπρόσωπος της Κομισιόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα ταξιδέψει στην Παραγουάη για την τελετή υπογραφής. Θα τη συνοδεύσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του.

Το ταξίδι πραγματοποιείται μετά την ψήφιση της συμφωνίας από την πλειοψηφία των μόνιμων αντιπροσωπειών των κρατών-μελών της ΕΕ την Παρασκευή.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur αναμένεται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, καλύπτοντας περίπου 700 εκατομμύρια ανθρώπους. Από τη σκοπιά των Βρυξελλών, η συμφωνία αποτελεί σημαντική γεωπολιτική νίκη, δεδομένης της αυξανόμενης συμμετοχής της Κίνας στο εμπόριο και της επιρροής της στη Λατινική Αμερική, καθώς και της τιμολογιακής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά των Ευρωπαίων αγροτών και ειδικότερα των Ελλήνων αγροτών, πρόκειται για μια συμφωνία που πιθανότατα θα έχει μεγαλύτερα οφέλη για τις οικονομίες της Νότιας Αμερικής, οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων (κυρίως σόγια, καλαμπόκι και τροπικά φρούτα), ενώ τα οφέλη για τα αγροτικά προϊόντα του ευρωπαϊκού νότου θα είναι πολύ μικρότερα (π.χ. ελαιόλαδο).

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΑΑΤ για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur