Λέσβος: Ασφυκτιούν τα μικρά τυροκομεία λόγω των περιορισμών για τον αφθώδη

Καμία διέξοδος δεν έχει δοθεί στα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, που δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται, από ΥΠΑΑΤ και ΕΕ, λόγω του αφθώδους πυρετού, απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου.

Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Παναγιώτης Ταστάνης ιδιοκτήτης τυροκομείου στην Άγρα «το δικό μου τυροκομείο παραμένει κλειστό, καθώς τα ψυγεία μου είναι γεμάτα από φέτα και κεφαλοτύρι που δεν μπορώ να τα διαθέσω στην Αμερική και την Αγγλία που έχω πελάτες. Οι όροι που έχουν επιβληθεί απαγορεύουν την έξοδο τυριών που έχουν παραχθεί με ανοιχτού τύπου παστερίωση όπως έχω εγώ. Κινδυνεύω να χάσω τις αγορές, φέτος μάλιστα που ήμουν έτοιμος να στείλω και στον Καναδά».

«Η παστερίωση ανοιχτού τύπου στους 63 βαθμούς για μισή ώρα, είναι επιστημονικά καταγεγραμμένο ότι σκοτώνει κάθε ιό στο γάλα. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον ΕΦΕΤ μας είπαν ότι για μας είναι απαγορευτική η έξοδος τυριών, γιατί τα μέτρα βιοασφάλειας όπου πρέπει να εφαρμόσουμε είναι οικονομικά δυσβάσταχτα, όμως δεν μας έδωσαν καμία διέξοδο. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι, όταν κλείνει μια επιχείρηση στο χωρίο, οδηγούμαστε στην καταστροφή της υπαίθρου» σημείωσε ο κ. Ταστάνης.

Στη Λέσβο λειτουργούν έξι μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωση και έξι μεγάλα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Στην ανοιχτού τύπου, η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63°C για μισή ώρα ενώ σε κλειστού τύπου στους 72 °C για 15 δευτερόλεπτα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αιωρούμενα σωματίδια , χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείριση και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία ο κύκλος εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα τέσσερα από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται κυρίως στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Έχουμε καταθέσει τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις χωρίς να έχουμε πάρει απάντηση από το υπουργείο είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Μανταμάδου Παναγιώτης Σταμάτης ο οποίος σημείωσε ότι πλέον θα κινηθούμε νομικά.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν ακόμα περίπου δέκα γαλακτοπωλεία που παράγουν γιαούρτι , παγωτό, ανθότυρο κτλ., προϊόντα που απαγορεύεται να εξαχθούν από τη Λέσβο και που και γι’ αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Προς το παρόν επιτρέπεται η έξοδος μόνο τυριών ωρίμανσης που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης.

Πηγή ertnews.gr