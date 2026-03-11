ΥΠΑΑΤ: Μέχρι την Παρασκευή 13/3 οι ανανεώσεις εγγραφής στο ΜΕΝΟ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπενθυμίζει ότι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 λήγει η προθεσμία για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η εγγραφή στο ΜΕΝΟ είναι υποχρεωτική για όλους τους εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων και των παραγωγών που τυποποιούν, συσκευάζουν και εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής είναι τριετής, με υποχρέωση ανανέωσης.

Η υποβολή της σχετικής αίτησης γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ:



https://www.minagric.gr/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/poiotikoselenxos/287-nopa-oporokipeytika

Συγκεκριμένα, το υπόδειγμα της αίτησης βρίσκεται στο σημείο «2.2.1. Ποιοτικός Έλεγχος – Κατάρτιση ΜΕΝΟ», στο Παράρτημα Ι της εγκυκλίου 304160/2004 «Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της τυποποίησης και άσκησης του ποιοτικού ελέγχου κατάρτιση της Βάσης Δεδομένων», ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναζητούνται στην υποενότητα «Δικαιολογητικά για Εγγραφή/Ανανέωση στο ΜΕΝΟ».

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής αίτησης, η εγγραφή στο ΜΕΝΟ θα απενεργοποιηθεί, με συνέπεια τη μη δυνατότητα εμπορίας προϊόντων και, κατ’ επέκταση, την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης εμπορίας τους. Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι στους κλάδους «ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ» και «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ» δεν θα μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακές αναγγελίες μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ» που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Οι επιχειρήσεις με μία τριετία εγγραφής έως και τις 30 Ιουνίου 2025 είχαν υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης έως 31.12.2025, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ 207269/30.7.2025. Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των υπόχρεων, δόθηκε τελική παράταση για την υποβολή των αιτήσεων ανανέωσης έως και τις 13 Μαρτίου 2026.