Κ. Μητσοτάκης: «Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ»

«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου» ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας».

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Πηγή: ertnews.gr