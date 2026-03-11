Από την πιπεριά Φλωρίνης έως τα ροδάκινα Βελβεντού – 10 προϊόντα της Δυτ. Μακεδονίας για ΠΟΠ/ΠΓΕ

Ένα μήνα μετά την πρώτη απόφαση στην Περιφερειακή Επιτροπή για την σύνταξη πέντε φακέλων για την καταχώριση ισάριθμων ονομασιών αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ακολούθησε και δεύτερη απόφαση για την ένταξη στο Μητρώο Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης/ Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) άλλων πέντε προϊόντων όπως προέβλεπε ο σχεδιασμός της Περιφερειακής Αρχής.

Τα πέντε νέα προϊόντα είναι:

Πιπεριά Φλωρίνης, Ροδάκινα Βεγορίτιδας, Βόειο Κρέας Γράμμου, Ελαιόλαδο Ιμέρων και Μήλα Μηλοχωρίου.

Είχε προηγηθεί η απόφαση για: Πατάτα Πολυμύλου και Καστανιάς, Μήλα Βερμίου, Κεράσια Βερμίου, Ροδάκινα Βελβεντού και Τσάι του Βουνού.

«Προχωράμε για να δώσουμε υπεραξία στη αγροτική μας παραγωγή, με την πιστοποίησή της. Ήδη χρηματοδοτούμε τους φακέλους για δέκα αγροτικά προϊόντα και προετοιμαζόμαστε για άλλα πέντε. Όλα προς όφελος των αγροτών μας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης.