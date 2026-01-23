Θεσσαλία: Αποχωρούν σήμερα από τα μπλόκα οι αγρότες – Προγραμματίζουν συλλαλητήριο στην Αθήνα το επόμενο διάστημα

Μετά από 54 ημέρες στους δρόμους, ο κύκλος των μπλόκων έκλεισε για τους αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν, σε τοπικές συνελεύσεις, να συνεχίσουν τη δράση τους με άλλες μορφές αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Μία εξέλιξη αναμενόμενη, μετά τη συνάντηση των μπλόκων που ανήκουν στη δύναμη της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, σήμερα Παρασκευή το πρωί, συντεταγμένα, οι Θεσσαλοί αγρότες θα αναχωρήσουν από τον κόμβο της Νίκαιας, ενώ αρκετά μπλόκα στη χώρα αποτελούν ήδη παρελθόν, με τους αγρότες να επιστρέφουν στα χωριά και στις καλλιέργειές τους.

Η γενική συνέλευση του Μπλόκου Νίκαιας, στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της περιοχής, διεξήχθη μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, σε ενωτικό και αγωνιστικό κλίμα. Μετά την ανάλυση των όσων ειπώθηκαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και την έκφραση της οργής για τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα, αποφασίστηκε ότι:

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 10:00 π.μ., όλα τα τρακτέρ του Μπλόκου Νίκαιας θα αποχωρήσουν συντεταγμένα για το κέντρο της Λάρισας, σε ένα συμβολικό κλείσιμο των κινητοποιήσεων μετά από 52 ημέρες στον δρόμο. Από εκεί, οι αγρότες θα επιστρέψουν στη βάση τους, στα χωριά και στις καλλιέργειες – εκεί που δίνεται η μεγάλη μάχη για τη διατροφική επάρκεια της πατρίδας.

Απολογισμός του Μπλόκου Νίκαιας θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ανασύνταξη δυνάμεων για τις επόμενες δράσεις. Το Μπλόκο Νίκαιας προτείνει στην Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, νέα πανελλαδική σύσκεψη όλου του αγροτικού κινήματος για κάθοδο με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και λεωφορεία στην Αθήνα.

Η συνάντηση στο Μαξίμου

Στην πρόσφατη συνέλευση της Νίκαιας, οι κ.κ. Ρίζος Μαρούδας, Σωκράτης Αλειφτήρας και Ιορδάνης Ιωαννίδης ενημέρωσαν τους αγρότες για την άκαρπη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι, ενώ υπήρξε παραδοχή για το δίκαιο των αιτημάτων, η κυβέρνηση επικαλέστηκε δήθεν τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια και δεν ικανοποίησε οικονομικά κάποια από αυτά. Στη συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση για τη στήριξη του βαμβακιού και εξετάστηκαν τρόποι αύξησης της εμπορικής τιμής από τα 35 λεπτά που είναι σήμερα, στα 45 λεπτά, που αποτελεί τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τον τρόπο χορήγησης της ενίσχυσης των 80 εκατομμυρίων ευρώ σε βαμβάκι και σιτάρι, καθώς αρκετοί αγρότες δεν συμμετέχουν στα λεγόμενα οικολογικά σχήματα.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε τα κλαδικά ζητήματα των αλιέων, των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων, με την κυβέρνηση να παραπέμπει για ουσιαστική συζήτηση στις διυπουργικές επιτροπές, οι οποίες θα συνεδριάσουν το επόμενο διάστημα παρουσία εκπροσώπων των παραπάνω κλάδων.

Ρίζος Μαρούδας

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στην «ΥΧ», αναφέρθηκε στον επιτυχή και τίμιο αγώνα που έδωσαν οι αγρότες για 52 μέρες στους δρόμους, κόντρα στην αυταρχικότητα και την αδιαλλαξία της κυβέρνησης. Χαιρέτησε τη συμπαράσταση που έτυχε ο αγώνας τους από την πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία κατανοεί ότι, δίχως τρόφιμα, η επιβίωση των λαϊκών νοικοκυριών θα γίνει δύσκολη. Στα σημαντικά κέρδη των φετινών μπλόκων συμπεριλαμβάνεται ακόμη η συμμετοχή νέων παιδιών στις κινητοποιήσεις, οι οποίοι στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θέλουν να παραμείνουν στα χωράφια και στα χωριά τους και να μη γίνουν μετανάστες.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το αγροτικό ζήτημα και με την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων και να μην έχει την ψευδαίσθηση ότι τελείωσε με τους αγρότες. Θα είμαστε εδώ για να της υπενθυμίζουμε, με διάφορες δράσεις, που θα περιλαμβάνουν συλλαλητήρια στην Αθήνα, στις πρωτεύουσες των μεγάλων πόλεων και όπου αλλού χρειαστεί, την υποχρέωσή της να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα» καταλήγει ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ.