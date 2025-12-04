Τρεις απολυμαντικοί σταθμοί στη Ροδόπη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, Μανόλη Ταπατζά η συνεχιζόμενη εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς στην ΠΕ Ροδόπης και η επέκτασή της σε νέους οικισμούς Ανατολικά του Νομού ενεργοποίησαν τη διοίκηση και προχώρησε στην εγκατάσταση τριών μετακινούμενων απολυμαντικών σταθμών.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Περιφέρεια ΑΜΘ-ΠΕ Ροδόπης λειτουργώντας προληπτικά για την αντιμετώπιση και τη μη εξάπλωση της ασθένειας της ευλογιάς, προχώρησε στη δημιουργία νέων απολυμαντικών σταθμών σε τρία σημεία. Ο σκοπός του έργου έχει να κάνει με την απολύμανση τροχοφόρων επαγγελματικών οχημάτων κτηνοτρόφων και κατοίκων του νομού Ροδόπης. Ενέργεια επιβαλλόμενη, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου περεταίρω εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι θέσεις των απολυμαντικών μετακινούμενων σε τακτά χρονικά διαστήματα σταθμών, θα είναι παραπλεύρως της επαρχιακής οδού χωρίς να παρακωλύεται η κυκλοφορία του οδικού δικτύου. Στα σημεία θα αναρτηθούν από την ανάδοχο εταιρεία η σχετική επισήμανση (τύπου roler η φτερό) προς γνωστοποίηση των οδηγών «Σημείο απολύμανσης οχημάτων».

Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι να σταματούν να απολυμαίνουν τα οχήματά τους κατά τη διέλευσή τους από τα συγκεκριμένα σημεία».

Αναμένουμε και την ανακοίνωση των σημείων που θα τοποθετηθούν οι απολυμαντικοί σταθμοί.