Τσάνταλης: «The End» για την ιστορική οινοποιία

Η κήρυξη πτώχευσης της ιστορικής οινοποιίας Τσάνταλης στις 12 Ιανουαρίου 2026 βάζει και τυπικά τίτλους τέλους σε μια πορεία 134 ετών, σηματοδοτώντας το τέλος ενός εμβληματικού κεφαλαίου για το ελληνικό κρασί, αλλά και την έναρξη μιας νέας φάσης ρευστοποίησης και επαναξιολόγησης των περιουσιακών της στοιχείων. Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η «Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Αμπελουργία – Οινοποιία – Αποσταγματοποιία» κηρύχθηκε σε πτώχευση, με χρόνο παύσης πληρωμών το 2023 και με διορισμό συνδίκου πτώχευσης την εταιρεία NM Asset Management Advisors.

Η απόφαση προβλέπει την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων της εταιρείας, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα. Στο προς ρευστοποίηση «πακέτο» περιλαμβάνονται αμπελώνες σε κομβικές αμπελουργικές ζώνες, εγκαταστάσεις, αποθέματα, ιστορικά brands, γεωγραφικές ενδείξεις και οινοποιητικές άδειες, στοιχεία που επί δεκαετίες στήριξαν τη διεθνή παρουσία της Τσάνταλης.

Οι λόγοι της πτώχευσης

Η οινοποιία, που ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ταυτίστηκε με την καθιέρωση του εμφιαλωμένου ελληνικού κρασιού, γνώρισε σημαντική ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Με παρουσία σε έως και 55 χώρες και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, η Τσάνταλης αποτέλεσε για χρόνια βασικό πυλώνα της ελληνικής οινοποιίας. Ωστόσο, οι διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας –πανδημία, αυξημένο ενεργειακό κόστος, πιέσεις στις εξαγωγές προς Ρωσία– σε συνδυασμό με τη συσσώρευση δανειακών υποχρεώσεων που ξεπέρασαν τα 66 εκατ. ευρώ, οδήγησαν σταδιακά την εταιρεία σε αδιέξοδο.

Σημείο καμπής υπήρξε το 2023, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία της δεν πραγματοποιήθηκε τρύγος και η παραγωγική δραστηριότητα ουσιαστικά ανεστάλη. Έκτοτε, η εταιρεία εισήλθε σε τροχιά αδυναμίας επανεκκίνησης, με την πτωχευτική διαδικασία να σφραγίζει την κατάληξη αυτής της πορείας.

Θα πουληθεί σε «κομμάτια»

Η πτώχευση, ωστόσο, αλλάζει και το επενδυτικό τοπίο. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η μακρά περίοδος αδράνειας έχει επιφέρει φθορά σε αμπελώνες και εγκαταστάσεις, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τις αποτιμήσεις και να οδηγήσει σε χαμηλότερες προσφορές σε σχέση με το παρελθόν.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο επανέρχεται το ενδιαφέρον των Ελληνικών Οινοποιείων και του επικεφαλής τους, Ηλία Γεωργιάδη. Το επενδυτικό σχήμα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και στο παρελθόν, στο πλαίσιο προσπάθειας διάσωσης της Τσάνταλης ως εν λειτουργία επιχείρησης, χωρίς αποτέλεσμα, λόγω διαφωνιών με τις πιστώτριες τράπεζες ως προς τις αποτιμήσεις και τους όρους. Θυμίζουμε ότι είχε καταθέσει προσφορά με τίμημα 11 εκατ. ευρώ και διαγραφή σημαντικού ποσοστού των υποχρεώσεων.

Τι ενδιαφέρει τους αδελφούς Γεωργιάδη

Σήμερα, η προσέγγιση αναμένεται να διαφοροποιηθεί ριζικά: Δεν αφορά τη διάσωση της εταιρείας, αλλά την επιλεκτική αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την ένταξή τους σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο που ήδη περιλαμβάνει ιστορικές οινοποιίες και brands όπως η Boutari και η Semeli.

Η υπόθεση Τσάνταλης αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τις προκλήσεις αλλά και τις ανακατατάξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον ελληνικό οινοποιητικό κλάδο, όπου η συγκέντρωση, οι συνέργειες και οι ρεαλιστικές αποτιμήσεις καθορίζουν πλέον το μέλλον.