WHEATWATCHER: Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης του εδάφους και της ποιότητας του σιταριού

Eνα καινοτόμο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της υγείας του εδάφους και της ποιότητας του σιταριού, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου WHEATWATCHER Στόχος του είναι να υποστηρίξει μια πιο βιώσιμη και δεδομενο-κεντρική γεωργία, συνδέοντας όλη την παραγωγική αλυσίδα — από το χωράφι έως το αλεύρι. Το έργο αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως αισθητήρες στο έδαφος, μηχανική μάθηση (machine learning) και εργαλεία γεωχωρικής χαρτογράφησης. Μέσα από αυτά τα εργαλεία, συλλέγονται και αναλύονται δεδομένα που σχετίζονται με τη σύσταση και υγεία του εδάφους τις συνθήκες καλλιέργειας και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την ποιότητα του σιταριού. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών.

Από το χωράφι στο αλεύρι

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του έργου είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο στη γεωργική παραγωγή, αλλά παρακολουθεί την αλυσίδα αξίας του σιταριού σε όλα τα στάδια, από την καλλιέργεια μέχρι τη μεταποίηση σε αλεύρι.

Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται δυνατή η κατανόηση του πώς οι συνθήκες του εδάφους και οι γεωργικές πρακτικές επηρεάζουν άμεσα την τελική ποιότητα του προϊόντος. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας και της συνολικής ποιότητας στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Το έργο στοχεύει να βοηθήσει τους αγρότες και τους εμπλεκόμενους φορείς να αξιολογούν καλύτερα την κατάσταση του εδάφους, να λαμβάνουν πιο στοχευμένες αποφάσεις διαχείρισης, να μειώνουν τη σπατάλη πόρων (νερό, λιπάσματα) και να βελτιώνουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα της παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στη μετάβαση προς πιο βιώσιμα και ανθεκτικά αγροτικά συστήματα στην Ευρώπη.