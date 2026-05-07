Όχι στη ψήφιση του κανονισμού για τα προϊόντα νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών

Την εκτίμησή της ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού πλαισίου για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά και προϊόντα που προέρχονται από νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (NGT), θα οδηγήσει σε σοβαρό έλλειμμα πληροφόρησης σχετικά με την τροφή που επιλέγει ο πολίτης και στην ενίσχυση ενός καθεστώτος εξάρτησης των παραγωγών, με σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της αγροτικής παραγωγής και στη διατήρηση της αυτονομίας τους, ιδίως όσον αφορά τους σπόρους και το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, εκφράζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωπόνων Π.Ο.Σ.Γ.

Στην επιστολή που υπογράφει ο νέος πρόεδρος Χρ. Παναγούλης αναφέρονται οι θέσεις και οι επιφυλάξεις της Ομοσπονδίας, και κοινοποιείται στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και στους Έλληνες Ευρωβουλευτές.

Όπως αναφέρεται «η απουσία σαφούς και υποχρεωτικής ενημέρωσης στερεί από τον καταναλωτή το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης και συνειδητής επιλογής, καθώς δεν γνωρίζει τι ακριβώς καταναλώνει. Η εξάρτηση αυτή ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές νομικές και οικονομικές επιπτώσεις λόγω της πατεντοποίησης γενετικού υλικού. Θα αυξήσει τον κίνδυνο εκτεταμένης επιμόλυνσης των συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών από φυτά που προέρχονται από Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (ΝΓΤ), γεγονός που απειλεί την ασφάλεια των παραγωγικών συστημάτων και τη βιωσιμότητα των διακριτών αλυσίδων παραγωγής. Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και τη διασφάλιση θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην ενημέρωση, τη διαφάνεια και την ελεύθερη επιλογή».

Το ΔΣ της ΠΟΣΓ καλεί την Ελληνική κυβέρνηση και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές:

Να υποστηρίξουν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διατήρηση της υποχρεωτικής αξιολόγησης κινδύνου, της σήμανσης και της ιχνηλασιμότητας για το σύνολο των κατηγοριών οργανισμών που προκύπτουν από ΝΓΤ, ανεξαρτήτως βαθμού γενετικής τροποποίησης. Με την παρέμβαση αυτή διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας και ευθυγραμμίζεται με την αρχή της διαφάνειας στην τροφική αλυσίδα.

Να διασφαλίσουν το δικαίωμα των κρατών-μελών να επιβάλλουν περιορισμούς/απαγορεύσεις καλλιέργειας ΝΓΤ, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Να θεσπιστεί σαφές, λειτουργικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποτροπή και διαχείριση φαινομένων επιμόλυνσης μεταξύ καλλιεργειών, το οποίο θα περιλαμβάνει: μηχανισμούς παρακολούθησης και ανίχνευσης, καθώς και καθεστώς ευθύνης και αποζημίωσης, στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα πρέπει να εξειδικεύεται με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των NGT, ιδίως ως προς τη δυνατότητα ανίχνευσης και τεκμηρίωσης αιτιώδους συνάφειας.

Να προστατεύσουν τη βιολογική γεωργία, τις παραδοσιακές ποικιλίες και τα προϊόντα ΠΟΠ, που αποτελούν βασικούς πυλώνες της ελληνικής αγροτικής ταυτότητας.

Να διασφαλίσουν την αναγκαία ενημέρωση των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλη τη διατροφική αλυσίδα, στοιχείο απαραίτητο για την κοινωνική αποδοχή και την εμπιστοσύνη.

Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικό φυτικό κεφάλαιο ιδιαίτερης βιοποικιλότητας, υψηλής ποιότητας και διεθνούς αναγνώρισης. Θεωρούμε καθήκον μας να υπερασπιστούμε την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, της γεωργικής παραγωγής και του καταναλωτή, διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε τεχνολογική πρόοδος θα εφαρμοστεί με όρους επιστημονικά τεκμηριωμένους και κοινωνικά υπεύθυνους.

Με δεδομένη την κρισιμότητα των εξελίξεων και τον άμεσο χαρακτήρα των αποφάσεων ζητά την καταψήφιση του Κανονισμού και αναμένει αντίστοιχη τοποθέτηση της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων της χώρας όλων των πολιτικών παρατάξεων στην επερχόμενη ψηφοφορία στην ΕΕ.

Τέλος καλεί τους Συλλόγους – μέλη της ΠΟΣΓ, το ΓΕΩΤΕΕ, την ΠΕΓΔΥ, την ΠΟΓΕΔΥ και όλους τους αρμόδιους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς να συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο, και να στηρίξουν αυτή την αγωνιστική πρωτοβουλία και τις Συλλογικότητες του αγροτικού τομέα να ενημερώσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινή αυτή προσπάθεια.