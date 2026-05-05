USDA: Συνεργασία 300 εκατ. δολαρίων για την προστασία της αγροτικής παραγωγής μέσω της τεχνολογίας

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει κάθε τομέα της οικονομίας, η γεωργία δεν αποτελεί εξαίρεση. Το USDA προχωρά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, υπογράφοντας συμφωνία ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων με την Palantir Technologies. Στόχος της συνεργασίας είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της υπηρεσίας και η ενίσχυση της ασφάλειας και αποδοτικότητας του αγροτικού τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια της Αγροτικής Παραγωγής, το οποίο εστιάζει στην προστασία της αγροτικής γης, τη θωράκιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αποτροπή φαινομένων απάτης ή ξένης επιρροής. Μέσα από την αξιοποίηση προηγμένων αναλυτικών εργαλείων και λογισμικού, η Palantir φιλοδοξεί να προσφέρει στο USDA μεγαλύτερη ορατότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική αυτή παίζει η πρωτοβουλία «One Farmer, One File», η οποία στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας για τους αγρότες. Μέσα από ένα ενοποιημένο ψηφιακό προφίλ, οι παραγωγοί θα μπορούν να διαχειρίζονται πιο εύκολα τις δηλώσεις τους, να υποβάλλουν στοιχεία και να λαμβάνουν ενισχύσεις χωρίς επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Η νέα συνεργασία προβλέπει την παροχή κινητών εργαλείων στο προσωπικό πεδίου του USDA, επιτρέποντας την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες. Οι παραγωγοί θα μπορούν, επίσης, να δηλώνουν εκτάσεις είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω τοπικών γραφείων, ενισχύοντας την ευελιξία και τη διαφάνεια.