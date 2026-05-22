Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026 με τίτλο «Γαλάζια Ανάπτυξη, Παγκόσμιο Όραμα», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας της ιχθυοκαλλιέργειας.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την AMBIO Α.Ε., με την υποστήριξη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με την επιστημονική αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, το Συνέδριο έχει καθιερωθεί ως κορυφαίο σημείο συνάντησης για την ελληνική και διεθνή κοινότητα της ιχθυοκαλλιέργειας, προωθώντας τη συνεργασία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τον διεθνή χαρακτήρα και τη στρατηγική σημασία του θεσμού, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες από την παραγωγή, την έρευνα, την τεχνολογία, τη βιομηχανία και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Η θεματολογία του Συνεδρίου επικεντρώθηκε στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και διεθνώς, με έμφαση στις ευρωπαϊκές πολιτικές, στις τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν τη διαχείριση και την αποδοτικότητα, στη βιωσιμότητα, στη βιοασφάλεια, καθώς και στη σύνδεση της ιχθυοκαλλιέργειας με τη διατροφή και την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος των γυναικών και των νέων επαγγελματιών στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του κλάδου.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου εμπλουτίστηκε με παράλληλες συνεδρίες και παρουσιάσεις case studies διεθνούς ενδιαφέροντος, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δικτύωση μέσω B2B συναντήσεων και στοχευμένων επαφών με διεθνείς αντιπροσωπείες.

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν 63 ομιλητές από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Δανία, η Ιταλία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Σλοβενία. Παράλληλα, οι εργασίες της διοργάνωσης συγκέντρωσαν συνολικά 950 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, ενώ καταγράφηκαν 650 μοναδικές παρουσίες κατά την πρώτη ημέρα και 350 κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής. Το Συνέδριο προσέλκυσε συνέδρους από 20 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή του χαρακτήρα και τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή του.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία 42 χορηγών και εκθετών, από συνολικά 13 χώρες, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της Ιχθυοκαλλιέργειας, από την παραγωγή και τις ιχθυοτροφές έως την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, τις πιστοποιήσεις, εφαρμογές ΙΤ και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης.

Ιδιαίτερα σημαντικό υπήρξε το γεγονός ότι, μέσα από τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών κ. Κώστα Καδή και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτη Σχοινά, κινητοποιήθηκε ουσιαστικά η πολιτική ηγεσία γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν άμεσα τον κλάδο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε με ιδιαίτερη έμφαση τόσο η ανάγκη αντιμετώπισης των καθυστερήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία και ειδικότερα στο ΠΑΛΥΘ, όσο και η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ιχθυοκαλλιέργεια και την ίδρυση των ΠΟΑΥ, διαμορφώνοντας μία ιδιαίτερα θετική δυναμική για την επόμενη ημέρα του κλάδου.

Το 4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ως θεσμικής πλατφόρμας διαλόγου, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων της ελληνικής και διεθνούς Ιχθυοκαλλιέργειας.

Με το βλέμμα στραμμένο στις νέες προκλήσεις και με κοινό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, το ραντεβού ανανεώνεται για το 5ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας το 2028.