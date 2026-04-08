UBEES: Έξυπνες κυψέλες εξοπλισμένες με αισθητήρες καταγράφουν την υγεία των μελισσών

Σε μια περίοδο όπου η γεωργία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα, νέες προσεγγίσεις έρχονται να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση ανθρώπου–φύσης. Μία από αυτές είναι η αξιοποίηση της μελισσοκομίας ως εργαλείου αγρονομικής παρέμβασης. Στο επίκεντρο αυτής της τάσης βρίσκεται η γαλλική startup UBEES, η οποία πρόσφατα άντλησε 8 εκατομμύρια ευρώ σε γύρο χρηματοδότησης Series A, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, βιοποικιλότητα και αγροτική ανάπτυξη.

Η επένδυση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών funds Starquest και Capagro, καθώς και της Newtree Impact, και σηματοδοτεί ένα κρίσιμο σημείο καμπής για την εταιρεία. Όπως δήλωσε ο CEO της UBEES, Louis Delelis-Fanien, η επικονίαση μπορεί να αποτελέσει έναν «μετρήσιμο, κερδοφόρο και επεκτάσιμο αγρονομικό μοχλό», ικανό να μετασχηματίσει τα αγροτικά συστήματα προς μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη κατεύθυνση.

Από τη μελισσοκομία στην αγρονομική καινοτομία

Η UBEES ιδρύθηκε το 2017 και δραστηριοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 15 χώρες, συνδέοντας τη μελισσοκομία με την αγρονομία και την ψηφιακή τεχνολογία. Αν και ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία μετέφερε την έδρα της στη Γαλλία, επιδιώκοντας στενότερη επαφή με την ευρωπαϊκή αγορά και το οικοσύστημα καινοτομίας.

Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της βασίζεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επικονίασης, τα οποία δεν περιορίζονται στην τοποθέτηση κυψελών, αλλά ενσωματώνουν δεδομένα, ανάλυση και συμβουλευτική υποστήριξη. Μέσω «έξυπνων» κυψελών εξοπλισμένων με αισθητήρες, η UBEES παρακολουθεί την υγεία των επικονιαστών και την ποιότητα του περιβάλλοντός τους, συλλέγοντας δεδομένα για την παραγωγικότητα, τη βιοποικιλότητα και το αποτύπωμα άνθρακα.

Τα δεδομένα αυτά μεταφράζονται σε πρακτικές συστάσεις προς τους παραγωγούς, δημιουργώντας έναν νέο τύπο «γεωργίας ακριβείας» που βασίζεται όχι μόνο στο έδαφος και το κλίμα, αλλά και στη δυναμική των οικοσυστημάτων.

Η κρίση των επικονιαστών και οι επιπτώσεις στη γεωργία

Η προσέγγιση της UBEES έρχεται ως απάντηση σε μια βαθιά περιβαλλοντική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ίδια η εταιρεία, ο παγκόσμιος πληθυσμός των μελισσών έχει μειωθεί κατά 46% την τελευταία δεκαετία. Το γεγονός αυτό έχει άμεσες συνέπειες στη γεωργία, καθώς περίπου το 75% των καλλιεργειών τροφίμων εξαρτάται, σε κάποιο βαθμό, από την επικονίαση.

Παρά τη σημασία της, η επικονίαση παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτός των κεντρικών αγρονομικών στρατηγικών και των εργαλείων διαχείρισης της αλυσίδας αξίας. Η UBEES επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό, μετατρέποντας την επικονίαση σε δομημένο και μετρήσιμο εργαλείο για αγρότες και επιχειρήσεις.