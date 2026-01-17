USDA: Πακέτο 12 δισ. δολαρίων για αγρότες – Οι παραγωγοί σόγιας προειδοποιούν για οικονομική πίεση

Λεπτομέρειες για το νέο πρόγραμμα στήριξης, ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο τους παραγωγούς βασικών καλλιεργειών, όπως καλαμπόκι, σιτάρι, σόγια και ρύζι ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). Το πρόγραμμα, με την ονομασία Farmer Bridge Assistance, θα καταβάλει εφάπαξ πληρωμές ύψους 11 δισ. δολαρίων σε αγρότες, με βάση τα στρέμματα που φύτεψαν το 2025, το κόστος παραγωγής και τις συνθήκες της αγοράς. Επιλέξιμες είναι συνολικά 19 καλλιέργειες.

Οι υψηλότερες ενισχύσεις αφορούν τους παραγωγούς ρυζιού (132,89 δολάρια/στρέμμα), βαμβακιού (117,35 δολάρια/στρέμμα) και βρώμης (81,75 δολάρια/ στρέμμα). Οι παραγωγοί καλαμποκιού θα λάβουν 44,36 δολάρια/στρέμμα, οι παραγωγοί σόγιας 30,88 δολάρια/στρέμμα και οι παραγωγοί σιταριού 39,35 δολάρια/ στρέμμα. Άλλες επιλέξιμες καλλιέργειες είναι φιστίκια, σόργο, κριθάρι, ηλίανθος, φακές, μπιζέλια, μουστάρδα, λινάρι, ρεβίθια και σουσάμι. Οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, όπως δήλωσε η υπουργός Γεωργίας, Brooke Rollins.

Οι παραγωγοί σόγιας και οι περιορισμοί της βοήθειας

Παρά την ενίσχυση, οι παραγωγοί σόγιας προειδοποιούν για οικονομική πίεση. Ο Scott Metzger, αγρότης στο Οχάιο και πρόεδρος της American Soybean Association, υπογραμμίζει ότι οι πληρωμές πιθανότατα δεν επαρκούν για να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις βιώσιμες, λόγω των σημαντικών ζημιών από την απώλεια πωλήσεων στη Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή παγκοσμίως.

Η στροφή της Κίνας σε νότιο-αμερικανικούς προμηθευτές κατά τις καθυστερημένες εμπορικές διαπραγματεύσεις έχει πλήξει ιδιαίτερα τους παραγωγούς σόγιας. Αντίθετα, οι παραγωγοί σόργου χαιρετίζουν την οικονομική στήριξη των 48,11 δολάρια ανά στρέμμα, αν και η εξαγωγική ζήτηση έχει βελτιωθεί πρόσφατα.

Η ενίσχυση στοχεύει στην προετοιμασία της νέας περιόδου φύτευσης και στη στήριξη των αγροτών στη διαχείριση εξόδων για σπόρους, λιπάσματα και άλλες εισροές. Το υπόλοιπο 1 δισ. δολαρίων του πακέτου προορίζεται για παραγωγούς ειδικών καλλιεργειών και ζάχαρης, ενώ οι λεπτομέρειες για τη διανομή και το χρονοδιάγραμμα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Το πρόγραμμα είχε ανακοινωθεί αρχικά στις 8 Δεκεμβρίου 2025, μετά από πιέσεις αγροτικών οργανώσεων και ρεπουμπλικανών βουλευτών από αγροτικές πολιτείες.

Παρά τη βοήθεια, οι ενισχύσεις καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος των απωλειών των αγροτών, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της βιωσιμότητας της αμερικανικής αγροτικής οικονομίας. Η φετινή χρονιά είχε χαρακτηριστεί από υπερπαραγωγή καλαμποκιού και σόγιας, σε συνδυασμό με παγκόσμια πλεονάσματα και πτώση τιμών, γεγονός που επιδείνωσε σημαντικά τα οικονομικά των παραγωγών.

Οι πληρωμές αυτές αποτελούν ένα πρώτο βήμα στήριξης της αγροτικής παραγωγής, αλλά δεν αναμένεται να αναστρέψουν πλήρως τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ιδιαίτερα εκείνοι που πλήττονται από εμπορικές συγκρούσεις και χαμηλές τιμές βασικών προϊόντων.