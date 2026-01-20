Βιοκοφινάκι: Όταν η αγροτική καλλιέργεια γίνεται γέφυρα επανένταξης

Στο αγρόκτημα της ΑΡΓΩ, εντός του χώρου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, στη Σταυρούπολη, πραγματοποιείται εδώ και κάποια χρόνια ένα από τα πιο ουσιαστικά παραδείγματα κοινωνικής και παραγωγικής καινοτομίας. Πρόκειται για το «Βιοκοφινάκι», που δεν είναι απλώς μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση παραγωγής βιολογικών προϊόντων, αλλά ένα μοντέλο επανένταξης, όπου η γη γίνεται εργαλείο θεραπείας, εργασίας και αξιοπρέπειας.

Η ιδέα της ΚοινΣΕπ γεννήθηκε το 2014, όταν μέλη του προγράμματος απεξάρτησης ΑΡΓΩ συμμετείχαν στο αγρόκτημα ως μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Η καλλιέργεια λειτούργησε τότε ως ψυχοθεραπεία και εργασιοθεραπεία, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο: σε μια ευκαιρία για πραγματική επαγγελματική αποκατάσταση. Το 2018, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, ιδρύθηκε επίσημα η ΚοινΣΕπ «Βιοκοφινάκι ΑΡΓΩ».

Σήμερα, η ομάδα αποτελείται από ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει την απεξάρτησή τους, γονείς που στηρίζουν το εγχείρημα και εργαζομένους του προγράμματος. Στόχος δεν είναι μόνο η παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων, αλλά και η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας για όσους κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.

«Είμαστε πρώην χρήστες που έχουμε ολοκληρώσει την απεξάρτησή μας στο πρόγραμμα ΑΡΓΩ. Το 2014, όταν κάναμε την πορεία προς την απεξάρτησή μας, το αγρόκτημα λειτουργούσε για εμάς ως ψυχοθεραπεία και εργασιοθεραπεία· πηγαίναμε και καλλιεργούσαμε προϊόντα. Μας μπήκε στο μυαλό, λόγω και της κρίσης που υπήρχε τότε στην Ελλάδα αλλά και του “στίγματος” που κουβαλά ένας πρώην χρήστης, ο οποίος δεν μπορεί εύκολα να βρει δουλειά, η ιδέα να παράγουμε εμείς οι ίδιοι τα δικά μας βιολογικά λαχανικά», λέει χαρακτηριστικά ο καλλιεργητής, πρώην χρήστης και μέλος του Συνεταιρισμού, Αστέρης Καλογερόπουλος.

Βιολογικά προϊόντα με κοινωνικό αποτύπωμα

Τα προϊόντα του Βιοκοφινάκι καλλιεργούνται σε 3,5 στρέμματα, αποκλειστικά με βιολογικές μεθόδους. Η ομάδα παράγει το δικό της κομπόστ, χρησιμοποιεί μόνο πιστοποιημένα βιολογικά σκευάσματα και ελέγχεται τακτικά από τη ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Τα εποχιακά λαχανικά συλλέγονται την ίδια ημέρα και φτάνουν σε σπίτια της Θεσσαλονίκης μέσα σε καλάθια που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

«Χρησιμοποιούμε μόνο βιολογικά, ελεγμένα και πιστοποιημένα σκευάσματα, ενώ παράγουμε και το δικό μας κομπόστ, το οποίο επεξεργάζεται η γη και ο σκώληκας, ώστε να προκύπτει ένα φυσικό λίπασμα. Αυτή την εποχή παράγουμε φθινοπωρινά και χειμερινά προϊόντα, όπως μπρόκολο, κουνουπίδι, μαϊντανό, ρόκα, μαρούλια και σέσκουλα. Χωρίς φυτοφάρμακα, με βιολογικές μεθόδους, όλα φτιαγμένα με φυσικό τρόπο, με το δικό μας κομπόστ και αυστηρά πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα», επισημαίνει ο κ. Νίκος Γεωργιάδης, αγρότης στο επάγγελμα, πρώην χρήστης και μέλος του Συνεταιρισμού.

Την ίδια στιγμή, τονίζεται η αυξημένη ζήτηση των προϊόντων, καθώς και η προσωπική σχέση που αναπτύσσεται με τους καταναλωτές. Ο κ. Καλογερόπουλος μιλά χαρακτηριστικά για «υποστηρικτές». «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γιατί έχουμε υποστηρικτές –δεν θέλουμε να τους πούμε πελάτες– που μας στηρίζουν από την πρώτη μέρα και περιμένουν το κοφινάκι τους. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, καθώς οι άνθρωποι μάς ανοίγουν το σπίτι τους. Δεν είναι κάτι απρόσωπο».

Τα καλαθάκια με βιολογικά λαχανικά και βότανα εποχής φτάνουν στην πόρτα των Θεσσαλονικέων, οι οποίοι δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για ποιοτικά και κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα. Μέσα από τις παραγγελίες, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να στηρίξουν ένα εγχείρημα με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.