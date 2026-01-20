FAO: Πτώση τιμών τροφίμων τον Δεκέμβριο, αλλά το 2025 παρέμεινε «ακριβότερο» σε σχέση με το 2024

Στις 124,3 μονάδες, χαμηλότερα κατά 0,6% από τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO (FFPI). Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων, του κρέατος και των φυτικών ελαίων, οι οποίες λειτούργησαν περισσότερο αντισταθμιστικά στις αυξήσεις που σημείωσαν σιτηρά και ζάχαρη. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, ο δείκτης ήταν 2,3% χαμηλότερος, ενώ παρέμεινε 22,4% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Μαρτίου 2022. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς μηνιαίες μειώσεις στο τέλος του έτους, ο μέσος όρος του 2025 ανήλθε στις 127,2 μονάδες, αυξημένος κατά 4,3% σε σχέση με το 2024, σημειώνει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, κατά την τελευταία επικαιροποίηση του Δεκεμβρίου για τον δείκτη τιμών τροφίμων, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τις μηνιαίες διεθνείς τιμές του καλαθιού κοινών εμπορευμάτων τροφίμων.

Σιτηρά: Άνοδος τον Δεκέμβριο, πτώση σε ετήσια βάση

Ο Δείκτης Τιμών Σιτηρών αυξήθηκε τον Δεκέμβριο στις 107,3 μονάδες (+1,7%), με τις ανησυχίες για τις εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα να στηρίζουν τις διεθνείς τιμές του σίτου. Ωστόσο, οι αγορές συνέχισαν να βρίσκονται υπό πίεση από τις άφθονες παγκόσμιες προμήθειες, καθώς οι μεγάλες σοδειές σε Αργεντινή και Αυστραλία εξακολούθησαν να περιορίζουν την άνοδο.

Οι τιμές του αραβοσίτου ενισχύθηκαν από τη δυναμική ζήτηση εξαγωγών και την αυξημένη παραγωγή αιθανόλης σε Βραζιλία και ΗΠΑ, ενώ οι τιμές του ρυζιού αυξήθηκαν σε όλα τα τμήματα της αγοράς. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, ο δείκτης σιτηρών του 2025 υποχώρησε κατά 4,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020. Κατακόρυφη, όμως, ήταν η πτώση για τον δείκτη ρυζιού, κατά 35,2%, λόγω άφθονων εξαγώγιμων ποσοτήτων και έντονου ανταγωνισμού μεταξύ εξαγωγέων.

Φυτικά έλαια: Μηνιαία υποχώρηση, υψηλό τριετίας σε ετήσια βάση

Ο Δείκτης Τιμών Φυτικών Ελαίων διαμορφώθηκε στις 164,6 μονάδες τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας οριακή μείωση (κατά 0,2%) από τον Νοέμβριο και χαμηλό εξαμήνου. Οι μειώσεις στις τιμές σογιέλαιου, ελαιοκράμβης και ηλίανθου υπερίσχυσαν της ήπιας ανόδου στο φοινικέλαιο, που συνδέεται με προσδοκίες εποχικής επιβράδυνσης της παραγωγής του τελευταίου στη Νοτιοανατολική Ασία.

Σε ετήσια βάση, πάντως, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 17,1%, στις 161,6 μονάδες, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας, εν μέσω περιορισμένων παγκόσμιων αποθεμάτων.

Κρέας: Μείωση τον Δεκέμβριο, άνοδος στο σύνολο του έτους

Ο Δείκτης Τιμών Κρέατος μειώθηκε στις 123,6 μονάδες τον Δεκέμβριο (-1,3%), με πτώση σε όλες τις κατηγορίες, η οποία, όμως, ήταν εντονότερη στο βοδινό και τα πουλερικά. Παρά τη μηνιαία υποχώρηση, ο μέσος όρος του 2025 αυξήθηκε κατά 5,1%, στις 123,2 μονάδες, αντανακλώντας τη σταθερή παγκόσμια ζήτηση για εισαγωγές αλλά και την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω ζωονόσων και γεωπολιτικών εντάσεων. Οι παγκόσμιες τιμές βοδινού και πρόβειου κρέατος αυξήθηκαν σημαντικά. Αντίθετα, οι τιμές του χοιρινού μειώθηκαν, ενώ οι τιμές των πουλερικών υποχώρησαν ελαφρώς.

Γαλακτοκομικά: Ισχυρή διόρθωση στο τέλος του έτους

Ο Δείκτης Τιμών Γαλακτοκομικών σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση τον Δεκέμβριο (-4,4%), κυρίως λόγω της απότομης μείωσης των τιμών στο βούτυρο και στη σκόνη πλήρους γάλακτος. Παρά τη διόρθωση, ο δείκτης του 2025 αυξήθηκε κατά 13,2%, στις 146,9 μονάδες, εξαιτίας των έντονων αυξήσεων που είχαν προηγηθεί στο πρώτο εξάμηνο.

Ζάχαρη: Πρόσκαιρη ανάκαμψη, αλλά ιστορικά χαμηλό έτους

Ο Δείκτης Τιμών Ζάχαρης ανέκαμψε τον Δεκέμβριο στις 90,7 μονάδες (+2,4%), λόγω μειωμένης παραγωγής στη Βραζιλία. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, κατέγραψε υποχώρηση κατά 17%, στις 104,3 μονάδες, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, εν μέσω άφθονων παγκόσμιων προμηθειών.