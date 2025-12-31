Απόλυτη κυριαρχία της θερμοκηπιακής καλλιέργειας αγγουριού στην Τριφυλία

Σε πλήρη δραστηριότητα βρίσκονται τα θερμοκήπια της Τριφυλίας στη Μεσσηνία, αφού αρχίζουν οι πρώιμες φυτεύσεις αγγουριού, κυρίως στους Γαργαλιάνους και στην Τερψιθέα. Όπως επισημαίνει ο προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, «οι κυριότερες φυτεύσεις είναι τα αγγούρια, που αποτελούν και τη βάση των καλλιεργειών, αφού η παραγωγή της ντομάτας έχει μειωθεί σημαντικά».

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι ασθένειες της Tuta absoluta και της καστανής ρυτίδωσης οδήγησαν τους παραγωγούς στην καλλιέργεια του αγγουριού, «δεδομένου ότι είναι ένα εξαγώγιμο προϊόν και μέχρι τα τέλη Μαΐου προωθείται με επιτυχία στις βαλκανικές χώρες».

Στα θερμοκήπια της Τριφυλίας καλλιεργούνται, επίσης, πιπεριές, μελιτζάνες και άλλα κηπευτικά, σε μικρότερη έκταση. Όπως επισημαίνει ο κ. Παρασκευόπουλος, «από το τέλος Ιανουαρίου θα αρχίσουν οι συγκομιδές και ταυτόχρονα οι εξαγωγές των αγγουριών, ενώ η συγκομιδή της ντομάτας θα αρχίσει στα υδροπονικά θερμοκήπια, που δίνουν μια καλύτερη πρωιμότητα».

Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της χρονιάς, ο ίδιος σημειώνει ότι «για τα αγγούρια ήταν γενικότερα μία καλή χρονιά, αλλά υπήρξαν διακυμάνσεις στις τιμές, κυρίως στα μέσα Μαΐου, όταν η Βουλγαρία είχε τη δικιά της παραγωγή. Εκείνη την εποχή μειώνεται η ζήτηση και υπάρχουν διακυμάνσεις στις τιμές».

Προγράμματα

Με αφορμή την αναφορά στα θερμοκηπιακά προϊόντα, ο κ. Παρασκευόπουλος τονίζει ότι «ολοκληρωθήκαν όλα τα προγράμματα και έτσι πληρώθηκαν όλοι οι παραγωγοί, ενώ υλοποιήθηκε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και από τα περίπου 59 σχέδια, που υπήρχαν, υλοποιήθηκαν τα 54. Αξίζει να σημειωθεί ότι για νέο πρόγραμμα έχουν υποβληθεί περί τα 23 επενδυτικά σχέδια σε σύνολο 70 επενδυτικών σχεδίων σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό, φυσικά, θα αυξήσει την έκταση των θεμοκηπιακών καλλιεργειών, οδηγώντας αυτομάτως σε έναν καλύτερο εξοπλισμό των υπαρχόντων θερμοκηπίων».

Και καταλήγει: «Τα προγράμματα για τα θερμοκήπια πρέπει να επαναλαμβάνονται για να μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτές τις καλλιέργειες, που τα επόμενα χρόνια αναμένεται να σπάσουν το φράγμα των 3.000 στρεμμάτων».