Βιομηχανική ντομάτα: Πιέσεις από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις μειωμένες εκτάσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο η φύτευση της βιομηχανικής ντομάτας στις βασικές περιοχές παραγωγής της χώρας. Παρά τις καιρικές δυσκολίες που επηρεάζουν τις καλλιεργητικές εργασίες, η μέχρι στιγμής εικόνα των φυτεύσεων εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει εμπόδια στην ομαλή εξέλιξη των καλλιεργητικών φροντίδων, επιβραδύνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τις διαδικασίες. Ωστόσο, οι παραγωγοί δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί εκτεταμένα προβλήματα που να οδηγούν σε επαναφυτεύσεις, όπως είχε συμβεί σε άλλες χρονιές.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής καλλιεργητικής περιόδου είναι η τάση μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στο πλαίσιο των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τις μεταποιητικές εταιρείες, οι οποίες καθορίζουν συγκεκριμένες ποσότητες και, κατά συνέπεια, περιορίζουν τη συνολική έκταση καλλιέργειας.

Ενέργεια και λιπάσματα «πνίγουν» τους παραγωγούς

Το σημαντικότερο, ωστόσο, πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καλλιεργητές είναι η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής. Η άνοδος των τιμών στην ενέργεια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων και των λοιπών εισροών, έχει διαμορφώσει ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται άμεσα με τις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες, οι οποίες έχουν επηρεάσει την αγορά αγροτικών εφοδίων, οδηγώντας σε σημαντικές ανατιμήσεις. Το αποτέλεσμα είναι η σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομάδας Παραγωγών Καρδίτσας, Κώστα Αλεξίου, «το κόστος των εισροών εμφανίζεται αυξημένο σε ποσοστό που ξεπερνά το 40%». Όπως επισημαίνει, οι συμβάσεις με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις είχαν υπογραφεί πριν από την έναρξη της κρίσης και βασίζονταν σε εντελώς διαφορετικά οικονομικά δεδομένα.

«Ο προγραμματισμός μας έχει ανατραπεί σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα, η μόνη διέξοδος είναι να επιτύχουμε υψηλές αποδόσεις και καλή ποιότητα, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες απαιτήσεις της χρονιάς», τονίζει χαρακτηριστικά.

Οριακή βιωσιμότητα για την καλλιέργεια

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι εκτιμήσεις παραγωγών από άλλες περιοχές της χώρας. Ο Γιώργος Ζυγογιάννης από το Κάστρο Βοιωτίας υπογραμμίζει ότι οι τιμές των συμβάσεων διαμορφώνονται στα 117 ευρώ ανά τόνο (στα 5 brix), σε επίπεδα χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Την ίδια στιγμή, το κόστος μεταφοράς έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα για τους παραγωγούς. Όπως εξηγεί, για να καταστεί βιώσιμη η καλλιέργεια απαιτούνται αποδόσεις που υπερβαίνουν τους 9 τόνους ανά στρέμμα. «Ακόμη και με μέσες αποδόσεις που προσεγγίζουν τους 10 τόνους, τα περιθώρια κέρδους παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα», σημειώνει.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον ίδιο και στο ζήτημα της άρδευσης, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για πολλές περιοχές, όπως η ευρύτερη ζώνη της Κωπαΐδας. Παρά τη σημασία του θέματος, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι για τη φετινή περίοδο δεν αναμένονται σοβαρά προβλήματα.

Φάρσαλα: Μείωση εκτάσεων κατά 15%

Στην περιοχή των Φαρσάλων, η διαδικασία των φυτεύσεων βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, με το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργειών να έχει ήδη εγκατασταθεί. Σύμφωνα με τον παραγωγό Μιλτιάδη Αγγελακόπουλο, οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με βιομηχανική ντομάτα εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 15% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η μείωση αυτή αποδίδεται τόσο στις συμβάσεις με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις όσο και στην αυξημένη επιφυλακτικότητα των παραγωγών λόγω του υψηλού κόστους.

Ο ίδιος τονίζει την ανάγκη αναπροσαρμογής των τιμών παραγωγού, ώστε να αντανακλούν το πραγματικό κόστος καλλιέργειας. «Η τιμή του προϊόντος θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει το κόστος παραγωγής, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σήμερα», επισημαίνει.

Την ίδια ώρα, σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στη Λάρισα, έχει καταγραφεί η εμφάνιση του σιδεροσκώληκα, ενός εντόμου εδάφους που μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής, πάντως, τα προβλήματα χαρακτηρίζονται περιορισμένα και διαχειρίσιμα.

Παρά τις δυσκολίες, η φετινή καλλιεργητική περίοδος παρουσιάζει θετικά στοιχεία, κυρίως λόγω της απουσίας εκτεταμένων προβλημάτων εγκατάστασης των φυτών. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, όπου απαιτήθηκαν επαναφυτεύσεις, η φετινή εικόνα εμφανίζεται πιο ομαλή.