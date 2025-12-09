Βουλευτές της ΝΔ ζητούν άρση του αποκλεισμού των δικαιούχων του Μέτρου 23

Την άμεση άρση του «άδικου και καταχρηστικού» αποκλεισμού χιλιάδων αγροτών από την πληρωμή του Μέτρου 23 (Μ23), ύστερα από την πρόσφατη καταβολή της ενίσχυσης, ζητούν με ανακοίνωσή τους 6 βουλευτές της ΝΔ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Αραμπατζή Φωτεινή, Καράογλου Θεόδωρος, Παναγιωτόπουλος Νίκος, Κυριαζίδης Δημήτρης, Πασχαλίδης Ιωάννης, Γιώργος Ιωάννης, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εφάρμοσε εκ των υστέρων αυστηρά φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής, αποκλείοντας δικαιούχους που είχαν ήδη επιβεβαιωθεί με επίσημες αποφάσεις.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι οι αποκλεισμοί αυτοί είναι αντίθετοι στις υπουργικές αποφάσεις και τις τροποποιήσεις των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων, και καλούν το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσουν στην πλήρη αποδέσμευση των δικαιούχων εφαρμόζοντας μόνο το νόμο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΝΔ

Να αρθεί ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός των δικαιούχων του Μ23

Η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε αίολους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών.

Παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024.

Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. Ευρώ.

Τα 21.041.475,72 εκ. Ευρώ, που υπολείπονται, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, στερούνται δυστυχώς από πραγματικούς παραγωγούς, που σε όλες τις προηγούμενες πληρωμές του 2024 (προκαταβολή βασικής, εξόφληση βασικής, αναδιανεμητική, οικολογικά σχήματα, συνδεδεμένες) «είχαν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων» και είχαν πληρωθεί κανονικότατα!

Επειδή δεν νοείται οι νέες, αυστηρότερες, διοικητικές υποχρεώσεις του ΟΣΔΕ 2025, περί υποχρεωτικής αναγραφής ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ (στις οποίες συμμορφώθηκαν οι παραγωγοί το 2025, όταν δηλαδή τους ζητήθηκε) να ισχύουν αναδρομικά για το ΟΣΔΕ 2024 (έτος αναφοράς για το Μ23) σε βάρος του διοικούμενου

Επειδή με την από 06/06/2025 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, με την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής του Μ23, δεν προβλέπεται πουθενά στα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 5 τέτοιο φίλτρο πληρωμής

Επειδή τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει ούτε από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Μ23 της 10/06/25

Επειδή τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει:

Ούτε από την πρώτη τροποποίηση της πρόσκλησης στις 12/06/2025

Ούτε από την δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης στις 13/06/25

Ούτε και από την τρίτη τροποποίηση της πρόσκλησης στις 27/06/2025

Αντιθέτως,

Επειδή στην τρίτη τροποποίηση ρητά αναφέρεται ότι κάθε διοικητικός, διασταυρωτικός έλεγχος με τα υπόλοιπα συστήματα πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται έως 30/06/25

Και κυρίως επειδή στις 30/10/2025 με απόφαση της Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών οι σημερινοί αποκλεισμένοι, ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ με ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ και ΑΙΟΛΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ κριτήρια να αποκλείονται ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024

Επειδή δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται

Καλούμε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην αποδέσμευση των Δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας το Νόμο και μόνο!

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ βουλευτής Σερρών ΝΔ

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ βουλευτής Καβάλας ΝΔ

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ βουλευτής Δράμας ΝΔ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ βουλευτής Καβάλας ΝΔ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ βουλευτής Χαλκιδικής ΝΔ