Βουλγαρία: Ανησυχία στις αγροτικές κοινότητες για την έλευση του ευρώ

Στο παντοπωλείο της Μπιλιάνα Νικόλοβα στο Τσουπρέν, ένα χωριό στη βορειοδυτική Βουλγαρία, οι τιμές εκατοντάδων τροφίμων και άλλων ειδών αναγράφονται πλέον τόσο σε λεβ όσο και σε ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η 53χρονη ιδιοκτήτρια δηλώνει ότι ανησυχεί πως τον Ιανουάριο, με την εισαγωγή του ευρώ στη βαλκανική χώρα, “θα επικρατήσει χάος”. Η Νικόλοβα είπε ότι έχει σκεφτεί ακόμη και να κλείσει για μερικές εβδομάδες “μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα”, καθώς ήδη έχουν προκύψει διαφωνίες με πελάτες της. “Οι άνθρωποι βλέπουν τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, μπερδεύονται και νομίζουν ότι τους λέω ψέματα”, δήλωσε η Νικόλοβα, η οποία διατηρεί το κατάστημα για περισσότερα από 20 χρόνια.

Στο Τσουπρέν, που βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών Stara Planina της Βουλγαρίας, κοντά στα σύνορα με τη Σερβία, ζουν περίπου 400 άτομα. Στα μικρά χωριά σε όλη τη Βουλγαρία επικρατεί η ανησυχία ότι η μετάβαση στο ευρώ θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές. Η πολιτική αβεβαιότητα της χώρας δεν βοηθάει. Η τελευταία βραχύβια κυβέρνηση παραιτήθηκε στις αρχές του μήνα. Παρ’ όλα αυτά, η Βουλγαρία θα γίνει το 21ο μέλος της ζώνης ενιαίου νομίσματος την 1η Ιανουαρίου, σχεδόν 19 χρόνια αφότου η χώρα των 6,4 εκατομμυρίων κατοίκων εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φοβούνται ότι θα γίνουν φτωχότεροι

Ο φόβος για την υιοθέτηση του ευρώ έρχεται παρά τις σημαντικές οικονομικές προόδους που έχει σημειώσει η χώρα. Τα τελευταία 10 χρόνια, το ΑΕΠ της Βουλγαρίας αυξήθηκε από περίπου το ένα τρίτο του μέσου όρου της ευρωζώνης σε σχεδόν δύο τρίτα σήμερα. Ωστόσο, η Βουλγαρία παραμένει η χώρα της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, σύμφωνα με την Eurostat. “Αυτές είναι οι κύριες ανησυχίες που συναντάμε στους μικρούς δήμους: ο φόβος να γίνουν φτωχότεροι, επειδή οι άνθρωποι έχουν πολύ λίγα αποθέματα”, δήλωσε η Μποριάνα Ντιμίτροβα από το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Alpha Research.

“Στα χωριά συνυπάρχουν τρεις παράγοντες: γηρασμένος πληθυσμός, χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και συναλλαγές που γίνονται κυρίως σε μετρητά”, δήλωσε η Ντιμίτροβα, η οποία μελετά τη στάση των κατοίκων απέναντι στο ευρώ εδώ και έναν χρόνο. Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων έχει επιτείνει τις ανησυχίες των Βουλγάρων. “Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αύξηση των τιμών δεν ήταν αμελητέα”, δήλωσε η κοινωνιολόγος στο AFP. Οι τιμές των τροφίμων τον Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά πέντε τοις εκατό σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, υπερδιπλάσιες από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Αβεβαιότητα για το μέλλον

Σε ένα άλλο παντοπωλείο στο Τσουπρέν, η ιδιοκτήτρια, η οποία μας συστήθηκε ως Καμέλια, δήλωσε ότι αγωνίζεται να κρατήσει το κατάστημα που ανέλαβε με τον σύζυγό της πριν από ένα χρόνο. “Κάποιοι λένε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, άλλοι ότι θα γίνουν χειρότερα” με το ευρώ, δήλωσε στο AFP η 30χρονη ιδιοκτήτρια του μαγαζιού. Το χωριό βρίσκεται στην περιοχή της χώρας που πλήττεται περισσότερο από την ανεργία. Περίπου το 18,7% είναι άνεργοι σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 4,2% το 2024, σύμφωνα με το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

Μια 80χρονη συνταξιούχος δασκάλα που πέρασε από το κατάστημα για να πάρει έναν καφέ, δεν εξέφρασε καμία αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις της μετάβασης στο ευρώ. “Ξέρω ότι θα γίνουμε φτωχότεροι”, είπε η γυναίκα, η οποία έδωσε μόνο το επώνυμό της, Μπογκντάνοφσκ. Τον Ιανουάριο, το λεβ και το ευρώ θα κυκλοφορούν ταυτόχρονα. Αλλά οι καταστηματάρχες θα πρέπει να δίνουν τα ρέστα σε ευρώ.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προμηθευτούν “πακέτα νομισμάτων” και, σύμφωνα με τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ράντεβ, η ζήτηση είναι ιδιαίτερα υψηλή. Όπως δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, “σε ορισμένες περιοχές, ιδίως στο δίκτυο των ταχυδρομείων και σε μικρότερες πόλεις, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι “δεν επαρκούν”, παρότι δεν υπάρχει πραγματική έλλειψη. “Το περιστατικό αυτό δείχνει ότι πρέπει να συντονιστούμε και να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε άμεσα”, πρόσθεσε.

